Paysandu confirma novo preparador de goleiros e renova contrato com quatro jogadores da base

O Paysandu anunciou neste sábado (24), véspera de natal, mais novidades para a temporada de 2023. Quatro atletas, oriundos das categorias de base bicolor, tiveram contratos renovados com o clube para o ano que vem. Além disso, dois profissionais foram contratados para reforçar a comissão técnica do Papão.

Atletas

Os vínculos com o zagueiro Gabriel Vigia, o lateral-esquerdo Juan Pitbull, o volante Éric e o atacante Roger, que encerravam em maio de 2023, foram renovados até novembro de 2024, segundo a assessoria de comunicação do Paysandu. Os quatro garotos, que ao longo de 2022 participaram de atividades da equipe profissional, estarão novamente à disposição do técnico Márcio Fernandes para as competições da próxima temporada, como Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C.

Além de Éric, Roger, Juan Pitbull e Gabriel Vigia, outros 26 atletas vão se apresentar na próxima terça-feira (27), no estádio da Curuzu, para o início da pré-temporada 2023.

Comissão técnica

O treinador de goleiros Rodrigo Barroca e o fisiologista Igor Soalheiro chegaram à Curuzu para trabalhar juntamente com o treinador de goleiros Ronaldo Willis e o fisiologista Roberto Onety. A informação já havia sido antecipada pelo O Liberal na última sexta-feira (23).

O novo fisiologista bicolor acumula passagem por clubes como América-MG, CRB-AL, Vila Nova-GO, Cruzeiro-MG e Santa Cruz-PE. Já Rodrigo Barroca, que é formado em Educação Física, atua como treinador de goleiros há 23 anos – sete deles no futebol do Qatar. O novo profissional bicolor trabalhou na Seleção Brasileira Feminina, Santo André-SP, Treze-PB, Strikers USA, Vila Nova-GO, Brasiliense-DF, Oeste-SP, Red Bull-SP, Al Shamal Sport Club-QAT, Seleção Olímpica do Qatar, Mesaimmer Sports Club-QAT, Al Shoalah Sport Club-QAT, entre outros.

Pré-temporada

Os primeiros dias serão de avaliações físicas e médicas dos jogadores. A partir daí, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, poderá conhecer os novos reforços para 2023 com trabalhos em campo e com bola.

A diretoria bicolor confirmou que a equipe irá realizar treinos na cidade de Barcarena, que fica na região Nordeste do Pará, mesmo local em que o clube realizou a pré-temporada em 2021 e 2022. O início da pré-temporada em Barcarena será no dia 9.