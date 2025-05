Paysandu confirma dispensas e promete contratar seis ou sete jogadores

O presidente do Paysandu, Róger Aguilera, confirmou nesta segunda-feira (26) que o clube irá promover uma reformulação no elenco. De acordo com o dirigente, alguns jogadores serão dispensados e o Papão buscará entre seis e sete reforços para tentar reverter a situação na Série B, onde ocupa a lanterna e não vence há nove rodadas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Vamos atrás de seis ou sete jogadores que possam ajudar. Alguns atletas vão sair também, então não teremos problemas de orçamento. Vamos buscar atletas que podem estar em baixa, mas que já resolveram problemas em outros lugares e vão nos reforçar aqui", afirmou Aguilera.

A declaração foi feita em entrevista coletiva um dia após a derrota de virada para o Novorizontino, no interior paulista. O presidente reconheceu o momento crítico do clube, um dos piores dos últimos anos, e garantiu que haverá mudanças.

VEJA MAIS

Entre os jogadores que podem deixar o clube está o atacante Nicolas, ídolo da torcida e terceiro maior artilheiro da história do Paysandu, com 65 gols. Segundo Aguilera, a saída do camisa 9, assim como a de outros atletas, não está descartada.

"O mercado vai ficar muito forte até a janela, e a saída do Nicolas não está descartada. Não só a dele, como a de qualquer atleta que receber proposta", completou.

Apesar das críticas da torcida e do mau momento da equipe, a diretoria decidiu manter o técnico Luizinho Lopes no comando, citando o contexto de vários jogos seguidos e lesões no elenco. O Papão terá pela primeira vez na temporada uma semana livre para treinar antes de enfrentar o Criciúma, na próxima segunda-feira (6), na Curuzu.