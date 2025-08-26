Paysandu conclui pagamento ao Torreense-POR e pode voltar a registrar atletas no BID De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado O Liberal 26.08.25 16h58 A dívida bicolor surgiu após a contratação do lateral-esquerdo Keffel. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu já está liberado para fazer novas contratações e registrar atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da Fifa. A novidade foi comunicada pelo clube nesta terça-feira (26), após quitar a dívida com o Torrense, de Portugal, fato que havia dado ao clube o Transfer Ban. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Transfer Ban é a proibição de registrar novos jogadores, imposta pela FIFA a clubes que descumpriram regras (como irregularidades em transferências ou débitos). O clube afetado não pode contratar nem inscrever jogadores por um período determinado, como forma de sanção disciplinar. De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado. O clube explicou que, a partir do pagamento, é necessário que o Torrense comunique oficialmente à Fifa o recebimento do valor. Em seguida, a entidade internacional precisa informar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é responsável por retirar a restrição no sistema nacional de registros. VEJA MAIS Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube O camisa 1 do Operário-PR retornou a Belém e lembrou do período em que foi titular no Papão Paysandu quita dívida, mas segue na lista de Transfer Ban da Fifa; liberação depende de trâmites Clube paraense pagou débito com o Torrense (POR) na semana passada; liberação depende de comunicação entre as partes e pode ocorrer até quarta-feira (27) Confira a nota do clube: O Paysandu Sport Club informa que a dívida referente à negociação do atleta Keffel junto ao Torreense-POR foi quitada e o clube já pode voltar a registrar atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A restrição foi retirada do sistema da Fifa na tarde desta terça-feira (26). O clube tem até às 19 horas da próxima terça (2) para inscrever novos contratados que vão defender a equipe na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu transfer ban jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu conclui pagamento ao Torreense-POR e pode voltar a registrar atletas no BID De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado 26.08.25 16h58 Futebol Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona 26.08.25 12h50 Ainda há esperanças? Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso 26.08.25 12h44 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 Futebol UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 26.08.25 11h02