Paysandu conclui pagamento ao Torreense-POR e pode voltar a registrar atletas no BID

O Paysandu já está liberado para fazer novas contratações e registrar atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da Fifa. A novidade foi comunicada pelo clube nesta terça-feira (26), após quitar a dívida com o Torrense, de Portugal, fato que havia dado ao clube o Transfer Ban.

O Transfer Ban é a proibição de registrar novos jogadores, imposta pela FIFA a clubes que descumpriram regras (como irregularidades em transferências ou débitos). O clube afetado não pode contratar nem inscrever jogadores por um período determinado, como forma de sanção disciplinar.

De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado. O clube explicou que, a partir do pagamento, é necessário que o Torrense comunique oficialmente à Fifa o recebimento do valor. Em seguida, a entidade internacional precisa informar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é responsável por retirar a restrição no sistema nacional de registros.

Confira a nota do clube:

O Paysandu Sport Club informa que a dívida referente à negociação do atleta Keffel junto ao Torreense-POR foi quitada e o clube já pode voltar a registrar atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A restrição foi retirada do sistema da Fifa na tarde desta terça-feira (26). O clube tem até às 19 horas da próxima terça (2) para inscrever novos contratados que vão defender a equipe na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.