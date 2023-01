Paysandu apresentará novos uniformes da coleção alusiva aos 20 anos da participação na Libertadores

O Paysandu deve lançar novas camisas para a temporada 2023 até o sábado (7). Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube bicolor, a ideia é que jogadores e comissão técnica usem novos uniformes no treino aberto, que será realizado no final de semana, no estádio da Curuzu, em Belém.

Os uniformes fazem parte da coleção "Aguerrida", que celebra os 20 anos da participação bicolor na Copa Libertadores da América. As novas camisas - de treino e comissão técnica - devem ser baseadas nas cores dos adversários do Papão no torneio. Na competição o Bicola enfrentou o Sporting Cristal (PER), Universidad Católica (CHI), Cerro Porteño (PAR) e Boca Juniors (ARG).

O Paysandu já havia lançado o novo uniforme principal da temporada de 2023 em dezembro. O manto bicolor possui as tradicionais listras azuis na parte da frente. As mangas são brancas, mas também possuem detalhes marajoaras nas pontas. Nas costas, a camisa é branca, com letras PSC próximas da gola.

Treino aberto

O Paysandu fará um treino aberto à torcida neste final de semana. No sábado (7), a partir das 9h, no estádio da Curuzu, a Fiel Bicolor terá contato com o elenco da temporada de 2023 pela primeira vez.

Ainda segundo o site oficial do clube, o Paysandu conta com 29 jogadores no elenco principal. São 14 contratações, 11 remanescentes de 2022 e quatro atletas revelados nas categorias de base do clube.

A pré-temporada do Paysandu continua na segunda-feira (9), quando a equipe viaja para Barcarena onde realiza os últimos treinamentos antes da estreia no Parazão 2023. A primeira partida bicolor no estadual será no domingo (22), contra o Bragantino, na Curuzu.