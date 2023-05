Paysandu apresenta dois novos contratados para a sequência da Série C; saiba mais

Disposto a "enxotar" a crise que ronda a Curuzu, o Departamento de Futebol do Paysandu continua no mercado, de olho em peças que possam somar ao grupo comandado por Marquinhos Santos. O técnico bicolor, que anda com a corda no pescoço, depois de três derrotas e um empate, precisa desesperadamente de uma vitória para dar ânimo ao trabalho.

Para isso, a diretoria correu atrás e apresentou nesta sexta-feira (19) dois reforços para somar ao plantel que corre para sair da 15ª posição, com apenas três pontos. Trata-se do volante Nenê Bonilha e do atacante Gabriel Furtado. Os dois atletas foram apresentados nesta sexta-feira na sala de imprensa da Curuzu e expuseram suas expectativas perante o novo desafio.

O primeiro a falar com os repórteres foi Nenê Bonilha, volante de 31 anos, experiente, com passagens pelo Avaí, Corinthians, Fortaleza, Nacional e Vitória FC, ambos de Portugal, além do Santo André, por onde esteve recentemente, disputando o Campeonato Paulista. Apesar de ter disputado a última partida em fevereiro deste ano, o atleta diz que chega em boas condições, mas ainda não a ideal.

"Eu cheguei agora no clube, estou me adaptando ao clima de Belém, aos jogadores. Mas já estou muito melhor do que quando eu cheguei. Logo estarei à disposição do professor para fazer um bom jogo. Quando acabou o campeonato paulista eu continuei treinando, não parei e mantive a forma em casa, em Fortaleza, com a ajuda de profissionais", garante o atleta, que se mostrou animado com a nova empreitada.

"Pra mim é um prazer imenso vestir a camisa desse grande clube, que tem uma torcida muito apaixonada e fiel. Já acompanho o Paysandu há muito tempo, então fico muito feliz de estar aqui", reforça. Nenê traz para o Paysandu muita da experiência adquirida em seu histórico por grandes clubes e, sobretudo, pelo futebol europeu, onde defendeu o Nacional e o Vitória FC, ambos de Portugal. Apesar disso, esta será a primeira Série C de sua carreira.

"Fiquei um tempo fora, aprendi umas coisas que no Brasil ainda demorava a aprender. Então foi bem positivo, consegui trazer algo da Europa para o Fortaleza e isso agregou bastante no meu trabalho", completa. Além dele, o atacante Gabriel Furtado, revelação do São Francisco neste Parazão, também foi apresentado.

O atleta vem de ótima temporada no São Francisco, onde conseguiu se destacar e ser o artilheiro do time no Parazão. Embora jovem e com apenas 21 anos, ele acredita que pode desempenhar um grande trabalho no clube. "Fiquei muito feliz com a notícia. É um sonho de criança estar aqui, sempre sonhei com essa oportunidade e graças a Deus hoje estou realizando", comemora.

Gabriel disputou a última partida ainda no Parazão, contra o Cametá, nas quartas de final. Após destacar-se, acabou cooptado pela diretoria alviceleste e agora terá a chance de saltar mais ainda na carreira, ao disputar a Série C.

"O Marquinhos sempre me aconselha. Disputar vagas é normal. Futebol não é só chegar e jogar. Tem que buscar o espaço. Além disso, a cobrança em times grandes, como o Paysandu, é normal. Se tiver mal tem que cobrar mesmo. Quando sorrir, tem que ser todo mundo junto. Eu estou muito ansioso para vestir a camisa e se Deus quiser estrear com gol", finaliza.