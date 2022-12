Paysandu: aposentados, Europa e no rival; veja onde estão os jogadores rebaixados com Papão em 2018

Assim como ocorreu no final dos anos 2000, o Paysandu busca em 2023 o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe bicolor foi rebaixada para a Terceira Divisão em 2018 e desde então o clube tenta voltar à figurar entre os 40 principais times do país. O elenco de 2018 ficou marcado pela queda e atualmente alguns jogam fora do país, vestem a camisa do Remo, maior rival bicolor e outros estão aposentados.

Três jogadores já penduraram as chuteiras, após a queda bicolor para a Série C, o meia Nando Carandina e Pedro Carmona, já não jogam profissionalmente. O zagueiro Diego Ivo acertou com o Remo e vai encarar o Paysandu em 2023.

Cinco jogadores continuam a carreira longe do Brasil. O lateral Matheus Silva que joga na Bulgária, no Loko Plovdiv, o volante Cáceres que atua no Sportivo Ameliano, do Paraguai, o meia Renato Augusto joga no Shimizu S-Pulse, do Japão. O inglês Ryam Williams está atuando na Suécia, o jogador Thomaz está na jogando na Bolívia, já Marcos Júnior atua na Armênia e Alan Calbergue, cria da base bicolor, joga na Albânia.

Veja por onde andam os atletas rebaixados com o Paysandu

Goleiros

Renan Rocha - Aparecida-GO

Marcão - Porto Vitória-ES

Laterais

Guilherme Santos - Estava na Ponte Preta-SP, atualmente sem clube

Diego Matos - Náutico-PE

Matheus Silva - Loko Plavdiv (Bulgária)

Carlinhos - Maringá-PR

Maicon Silva - Inter de Santa Maria-RS

Mateus Müller - Marcílio Dias-SC

Romarinho - Matonense-SP

Zagueiros

Guilherme Teixeira - Noroeste-SP

Diego Ivo - Remo

Douglas Mendes - Nacional-PB

Perema - Concórdia-SC

Edimar - Marcílio Dias-SC

Fernando Timbó - São Joseense-PR

Volantes

Rodrigo Andrade - Guarani-SP

Cáceres - Sportivo Ameliano (Paraguai)

Willyam - Rio Branco-PR

Meias

Romarinho - Águia de Marabá

Renato Augusto - Shimizu S-Pulse (Japão)

Lucas Geovani - Estava no Fonte Nova-PA e está sem clube

Fábio Matos - Vera Cruz-PE

Thomaz - Independiente petrolero (Bolívia)

Ryan Williams - AFC United (Suécia)

Felipe Borges - Sem clube

Nando Carandina - Aposentado (32 anos)

Pedro Carmona - Aposentado (34 anos)

Marcos Júnior - Uratu - Armênia

Alan Calbergue - KF Erzeni Shijak (Albânia)

Danilo Pires - Confiança (SE)

