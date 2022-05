Paysandu anuncia o empréstimo de centroavante para adversário da Série C

Antes da partida contra o Botafogo-SP, o Paysandu anunciou o empréstimo do centroavante Henan para o ABC-RN. Com isso, o Papão cede um jogador a um concorrente direto na luta pelo acesso na Série C do Brasileirão. Nas últimas semanas, já havia rumores de uma saída do jogador, que agora se confirma, ainda que não seja em definitivo.

Henan, de 35 anos, chegou ao Paysandu em dezembro de 2021, com expectativa de ser titular do centro de ataque bicolor. No currículo, Henan tinha o acesso à Série C em 2020, com direito ao título do torneio sobre o Remo, além da artilharia da competição, com 10 gols.

Porém, em 2021, os números de Henan já não colaboravam. Em 29 partidas pelo Vila, marcou apenas quatro gols e em 11 pelo Criciúma, balançou as redes apenas uma vez. Pelo Paysandu, em 15 partidas disputadas, Henan marcou somente dois gols e foi titular quatro vezes.

O ABC inicia a quinta rodada da Série C em quinto lugar, com sete pontos ganhos. A equipe tem um ponto a mais que o Paysandu, que está em 11°. Aliás, no duelo entre as equipes, em jogo atrasado da primeira rodada, o confronto terminou em 1 a 1 e Henan entrou no segundo tempo, mas não marcou.

Confira a nota do Paysandu sobre o empréstimo do jogador

"O Paysandu Sport Club informa que o atacante Henan será emprestado para o ABC-RN, a partir desta sexta-feira (6).

O contrato de empréstimo do jogador, que tem vínculo com o clube bicolor até 15 de outubro deste ano, vai terminar após o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série C".