Parazão: Paysandu faz campanha de adoção de pets em jogo contra Itupiranga

Além da goleada de 4 a 0 sobre o Itupiranga pela sexta rodada do Parazão, os jogadores do Paysandu chamaram a atenção por um bonito gesto. Na última quarta-feira (17), os atletas que começaram a partida contra o Crododilo entraram em campo com cães do projeto Peludinhos, da Universidade Federal do Pará (UFPA). O objetivo da iniciativa era incentivar a adoção de animais abandonados em Belém.

Antes da bola rolar, os jogadores vão entraram em campo com os pets que estão a espera de um lar. Os animais ficaram com os atletas durante todo o protocolo de início de partida e, depois, ficaram sob os cuidados dos Peludinhos.

Pets Curuzu Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal

Como adotar um pet abandonado?

Quem tiver interesse pode entrar em contato direto com o projeto Peludinhos através do número (91) 991753009 ou pelo perfil @projetopeludinhosufpa no Instagram. Vale destacar que, no início deste ano, o Paysandu acolheu alguns gatos que apareceram no Banpará Curuzu e se instalaram pelas dependências do estádio. Diariamente, os gatinhos são alimentados por funcionários do clube. Todos já passaram por vermifugação. Posteriormente, novamente em parceria com o projeto Peludinhos, o clube vai promover uma feira de adoção de animais.