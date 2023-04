Parazão: Contra a Tuna, Paysandu busca a recuperação após ser goleado

Em busca da recuperação após a goleada para o Fluminense, o Paysandu volta as atenções para o Campeonato Paraense. Neste domingo (16), às 18h, a bola rola para o clássico contra a Tuna Luso. A partida, que será disputada no Estádio do Mangueirão, é válida pela ida da quartas de final do estadual.

De volta

Herói no clássico Re-Pa de reinauguração do Mangueirão, o meia-atacante Vinícius Leite está de volta ao time. O jogador foi desfalque bicolor na Copa do Brasil por não poder ser inscrito para a competição. Vinícius já atuou nesta edição pelo Vila Nova e não pode voltar a jogar.

Ainda não!

O Paysandu anunciou as contratações dos volantes Arthur e Léo Baiano e do meia Leandrinho, na última quinta-feira (13). Os jogadores chegam para serem opções do técnico Márcio Fernandes

Porém, os três não tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até sexta-feira (14). Com isso, não poderão jogar contra a Tuna.

Reencontro

No dia 18 de março deste ano, Paysandu e Tuna se enfrentaram, pela primeira fase do Parazão. O Papão vinha de uma seca de três jogos sem vitória. Na partida, o Bicola reencontrou o caminho dos triunfos ao bater a Lusa por 2 a 1. Eltinho e Ricardinho fizeram para o Paysandu, enquanto Paulo Rangel, ex-Papão e principal nome da Águia, descontou.

Volta

Após o duelo deste fim de semana, Paysandu e Tuna voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (19), às 20h, no Estádio da Curuzu. Quem fizer mais pontos, no final dos jogos, se classifica para encarar o Águia de Marabá ou o Castanhal. Em caso de empate na pontuação e no saldo de gols, o confronto será decidido nas cobranças de pênaltis.

Acompanhe a cobertura completa dos clássicos entre Paysandu e Tuna pelo O Liberal e pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Tuna Luso x Paysandu

Campeonato Paraense – partida de ida das quartas de final

Data: 16/04/2023 (domingo)

Horário: 18h

Local: Estádio do Mangueirão

Árbitro: Marco José Soares de Almeida (FPF)

Assistentes: Hélcio Araújo Neves (CBF) e Leory Rodrigues Pereira (FPF)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (FPF)

Tuna Luso: Jader; Scoob, Dedé, Marlon e Thiago Félix; Alysson, Rafinha, Juninho; Balotelli, Welton e Paulo Rangel (Sílvio).

Técnico: Pedro Paulo.

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos (Edílson), Genílson, Bocanegra e Igor Fernandes (Rodolfo Filemon); João Vieira, Geovane e Ricardinho (Fernando Gabriel); Bruno Alves, Vinícius Leite e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes.