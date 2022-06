Para manter sequência positiva, Paysandu visita a Aparecidense pela Série C

Enfim líder da Série C do Brasileirão e com quatro vitórias seguidas, o Paysandu vive um momento positivo na temporada. Mas ainda há um longo percurso até o tão sonhado acesso. Para tentar manter a fase, o Papão visita a Aparecidense neste sábado (18), às 19h, no Estádio Annibal de Toledo, pela 11ª rodada do torneio.

VEJA MAIS

Desfalques

Sob o comando do técnico Márcio Fernandes, a delegação bicolor saiu de Belém na última quinta-feira (16), com uma parada em Brasília (DF), até a ida para o local do jogo, a capital goiana. Para este compromisso, o treinador não deve contar com três jogadores. O zagueiro Igor Carvalho segue em tratamento médico, enquanto o zagueiro Genílson e o atacante Danrlei desfalcam o time por conta dos cartões.

Além de ter recebido o vermelho na última partida, no banco de reservas, Danrlei realiza um tratamento médico, em busca de um reequilíbrio muscular e ainda sente dores ao entrar em campo. Assim, o comandante bicolor deve fazer alguns ajustes e optar, por exemplo, pela entrada de Leandro Silva na direita, enquanto Bruno Leonardo e Pipico podem vir na defesa e ataque, respectivamente.

Cenário

O Paysandu é o atual líder da Série C, com 21 pontos e luta para conseguir a quinta vitória seguida na competição. Já o cenário do Aparecidense é um pouco diferente. O time ocupa atualmente a 12ª posição, com 12 pontos e vem de uma vitória fora de casa, contra o Botafogo-SP. A quatro pontos do G8, a equipe goiana precisa vencer para se aproximar novamente das equipes que se classificam para a fase quadrangular de acesso.

Com uma combinação de resultados, o Paysandu pode até abrir quatro pontos de vantagem para o segundo colocado. No entanto, em caso de tropeço, o Papão pode cair até para terceiro na tabela.

O jogo entre Aparecidense e Paysandu tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu x Aparecidense

Campeonato Brasileiro Série C - 11 ª rodada

Horário: 19h

Local: Estádio Annibal de Toledo

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Marcos dos Santos Brito (MS) e Marcelo Grando (MS)

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

Aparecidense: Weverton; Luan Sales, Lucas Gazal, Ricardo Lima e Rodrigues; Rodriguinho (Derli), Renato e Robert (Rafa Marcos); Cardoso (Joãozinho), Alex Henrique e Gilvan (Felipe Menezes).

Técnico: Moacir Júnior

Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Bruno Leonardo, Lucas Costa e Patrick Brey; Mikael, João Vieira e José Aldo; Serginho, Pipico (Marcelo Toscano) e Marlon.

Técnico: Márcio Fernandes