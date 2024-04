VÍDEO: No Ver-o-Peso, torcedores do Paysandu celebram título do Parazão e azulinos aturam encarnação

Torcedores do Paysandu comemoraram com muita festa o título do Campeonato Paraense no Ver-o-Peso. O Bicola empatou com o Remo em 1 a 1 neste domingo (14), no Mangueirão, após ter vencido o jogo de ida por a 2 a 0, e garantiu mais a taça do estadual. Na maior feira a céu aberto da América Latina, os bicolores eram só celebração, enquanto os azulinos lidavam com a encarnação e derrota do time.

Logo durante a manhã, trabalhadores do Ver-o-Peso e torcedores do Papão se reuniram em uma festa, com bolo, doces, refrigerante e muita música para comemorar o título do Parazão.

"Os remistas sumiram todos", brincou a torcedora Cristine Fiel, feirante no Ver-O-Peso. "O sentimento é trabalhar com alegria, com mais uma vitória do nosso Paysandu, a gente já estava na expectativa de mais uma vitória, como sempre. Para a Série B estou confiante, para a mesma vitória de sempre", declarou a bicolor

O Paysandu conquistou a taça do estadual de número 50 da sua história. O clube é maior vencedor do estado. Além do Parazão, o Bicola também despachou o Leão Azul na Copa Verde. O Papão superou o time azulino nos pênaltis na semifinal do torneio e avançou para a final.

Feirante há 40 anos, seu Edmilson Reis, de 51 anos, também não perde a oportunidade de encarnar os rivais. De forma saudável, o trabalhador começou o dia comemorando a conquista do time do coração e fazendo aquela zoação.

VEJA MAIS

"O sentimento do Leão é de muita tristeza porque eles não conseguem quebrar dois tabus, o do Papão e do técnico do Paysandu [Hélio dos Anjos]. Durante toda a passagem dele [técnico] pelo Paysandu, o Remo ainda não teve nenhuma conquista. O sentimento é de alegria e a gente vai fazer uma vaquinha para o Ribamar ficar", brincou o torcedor.

Apesar da euforia com a conquista, seu Edmilson foi mais cauteloso quanto a projeção para a Série B. O torcedor acredita que a disputa vai ser complicada, que já começa com o Paysandu encarando o Santos, em São Paulo. "Vamos transformar esse lobo em São Jorge para pegar esse dragão dentro da Vila Belmiro", projetou o torcedor.

Marcilene Silva, feirante há 12 anos, também é só alegria com a conquista do Papão. A torcedora do Bicola também brincou com o "sumiço" dos torcedores azulinos e destacou que para o "Paysandu só traz alegria". "Agora é só manter o foco para a gente ir rumo a mais uma vitória que vai dar certo", disse.

torcedores do remo e paysandu no ver-o-peso Edmilson Reis, comerciante - Thiago Gomes / OLiberal Antônio Junior, vendedor ambulante - Thiago Gomes / OLiberal Cristine Fiel, feirante - Thiago Gomes / OLiberal Francisco de Assis, feirante - Thiago Gomes / OLiberal Marcilene Silva, feirante - Thiago Gomes / OLiberal

Apoio dos azulinos

Mesmo com mais um revés diante do Paysandu, o torcedor azulino Francisco de Assis, de 58 anos, não vai deixar de apoiar o clube e encara todas as encarnações como brincadeira, de forma saudável.

"Aqui não é uma rivalidade, é uma brincadeira entre as duas torcidas de Paysandu e Remo. Hoje foi para o lado deles e a brincadeira é deles. Mas poderia ser nossa se o Ribamar acertasse [o gol], infelizmente não deu sorte e não acertou nenhuma. [A paixão pelo clube não muda] jamais, continua", disse seu Francisco, que está na bronca com o atacante azulino e sugeriu um banho de cheiro para o jogador.

Torcedor do Remo no Ver-o-Peso(Thiago Gomes / OLiberal)

Antônio Junior, vendedor ambulante, até gostou das atuações do time nos Re-Pa, contudo, questionou a falta de efetividade para converter as performances em vitórias.

"A gente não sabe nem qual o sentimento que a gente fica, é um [pouco] de revolta também. Fizeram quatro Re-Pa, a torcida vai apoiar o time e chega na hora não corresponde com um resultado positivo e joga bem, mas, no último detalhe, não consegue fazer o gol... [Mas] na vitória ou na derrota estou junto. Fico um pouco chateado na hora, mas depois passa", declarou o torcedor azulino.

Agenda

Após o título do Parazão, o Paysandu foca agora na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro duelo do clube bicolor é no próximo sábado (20), na Vila Belmiro, contra o Santos.

O Remo também vai pensar no Brasileirão. Na Série C, o time azulino encara o Volta Redonda, no sábado (20), no Baenão, às 17h.