No carnaval de Salvador, Cláudia Leitte identifica bandeira do Paysandu e manda abraço; vídeo

Um dos carnavais mais procurados e que atrai um público gigantesco é o de Salvador, na Bahia (BA). Vários trios elétricos passam pelas avenidas arrastando multidões e o futebol não podia ficar de fora dessa festa. É comum vários torcedores levantando bandeiras e vestindo as camisas de seus clubes nos blocos. Foi dessa forma que a cantora de axé, Cláudia Leitte, mandou um abraço para um grupo de torcedores do Paysandu, no meio do show, em cima do trio elétrico.

Assista

A cantora puxava uma multidão com suas músicas, quando no meio de uma delas, ela viu uma bandeira do Paysandu e mandou um abraçou para a galera bicolor que acompanhava a apresentação.

“Mandar um beijo para o pessoal do Paysandu, aqui em frente”, disse.

Depois de citar o Paysandu, Cláudia Leitte ainda disse que é torcedora do Bahia-BA.