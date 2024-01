Nicolas chega e realiza avaliações no Paysandu; veja a lista de jogadores que estão em Belém

O atacante Nicolas, principal contratação do Paysandu para a temporada de 2024, já está em Belém. O jogador, que chegou na capital do Pará na madrugada desta terça-feira (2), está na Curuzu, onde realiza avaliações médicas e físicas. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube.

Ainda segundo a assessoria, Nicolas deve fazer o primeiro trabalho de campo na próxima quarta-feira (3), quando a equipe viaja para Barcarena para o início da segunda etapa da pré-temporada de 2024. O Papão deve ficar cerca de duas semanas no município, vivendo em regime de concentração e realizando treinamentos específicos visando o início do Parazão, que ocorre dia 20 de janeiro.

Além de Nicolas, outros seis jogadores recém-contratados pelo Papão desembarcaram em Belém neste final de semana de ano novo. Estão na capital o volante Val Soares e os atacantes Edinho e Jean Dias. Chegam em Belém ainda nesta terça Ruan Oliveira e Esli García.

Com o desembarque desses atletas, o Papão poderá trabalhar pela primeira vez nesta pré-temporada com o elenco completo. Apesar disso, o clube continua no mercado em busca de mais algumas contratações.

Apresentação tardia

A demora na apresentação desses jogadores se deu por questões legais. Obrigatoriamente, todo atleta deve gozar férias de 30 dias após o final das competições oficiais. Como a Primeira e a Segunda divisões terminaram nos dias 25 de novembro e 6 de dezembro, respectivamente, jogadores contratados e que disputaram estes torneios só podem iniciar a pré-temporada no início de 2024.

Parazão

A primeira partida oficial do Paysandu em 2024 será no dia 20 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. Às 19h, no Mangueirão, o Bicola recebe o Santa Rosa, atual vice-campeão da Segundinha. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Elenco do Paysandu

Goleiros

Diego Silva

Matheus Nogueira

Gabriel Bernard

Cláudio Vitor

Laterais

Edilson

Bryan

Geferson

Zagueiros

Wanderson

Lucas Maia

Paulão (lesionado, mas faz parte do elenco bicolor)

Naylhor

Carlão

Volantes:

Netinho

João Vieira

Val Soares

Gabriel Bispo

Meias

Biel

Robinho

Juninho

Esli García

Atacantes

Jean Dias

Roger

Leandro

Edinho

Vinícius Leite

Hyuri

Nicolas

Ruan Ribeiro