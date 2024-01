Na briga pela liderança do Parazão, Paysandu visita o Caeté no Diogão

De olho na ponta da tabela, o Paysandu encara um novo desafio nesta quarta-feira (24) pelo Campeonato Paraense. Em partida válida pela 2ª rodada, o Papão viaja até Bragança, no nordeste do Pará, onde enfrenta o Caeté, no estádio Diogão. O duelo, que começa a partir das 15h30, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

O Paysandu chega para a partida após ter vencido o Santa Rosa, pela primeira rodada do estadual, por 1 a 0. O confronto com o Santinha ficou marcado por certa falta de entrosamento entre os comandados de Hélio dos Anjos, mas também pelo gol de Nicolas, ídolo recente bicolor, que voltou ao clube depois de duas temporadas e meia.

Já o Caeté, assim como o Paysandu, foi uma das poucas equipes que venceram na primeira rodada do torneio. Na partida inaugural da competição, o Guerreiro Caeteuara bateu o São Francisco, no Souza, e lidera a competição, pelo menos em número de pontos, ao lado de Papão e Remo.

Como chegam as equipes?

O Paysandu, possivelmente, terá um desfalque no setor ofensivo. O atacante Leandro, recém-contratado pelo Bicola, que deixou a partida contra o Santa Rosa ainda no primeiro tempo com dores musculares, é dúvida. Além dele, os meias Robinho e Vinícius Leite ainda seguem no departamento médico e estão vetados.

Por outro lado, o técnico Hélio dos Anjos deverá fazer mudanças na equipe, por motivos táticos. Em entrevista coletiva depois da vitória sobre o Santinha, o treinador disse que não gostou da atuação do trio de armação alviceleste.

"A única coisa que eu reclamei deles, e eu falo isso aqui porque eu já falei para eles. Eu não gostei quando dei força para o meio-campo. Você mexer três posições no meio-campo é para dar força. E naquele momento nós nos perdemos no jogo. Nós não tivemos a bola e eu coloquei dois armadores. Coloque o Netinho e o Biel. O Biel tem características totalmente diferentes do Juninho, que sentiu o jogo. Começou muito bem e depois sentiu o jogo, o que é muito normal", explicou o treinado.

Enquanto isso, o Caeté terá apenas o desfalque do meia Ítalo, que foi expulso na primeira rodada diante do São Francisco. O favorito para ganhar a posição é o jovem Popó, de 20 anos, que entrou no jogo contra o Leão Santareno.

Ficha técnica

Caeté x Paysandu

2ª rodada do Campeonato Paraense

Data: 24 de janeiro

Horário: 15h30

Local: Estádio Diogão

Arbitragem: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (FPF)

Auxiliares: Luis Diego Nascimento Lopes e José Jacemir Gonçalves Brito.

Caeté: Lucas Alves; Ronny Taperaçu, Jorge Pet, Roger Deniro e João Vitor; George Pitbull, Cloves e Popó; Raylson, Genilson e Tracateua. Técnico: Artur Oliveira.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Carlão e Bryan; Gabriel Bispo, João Vieira e Juninho (Biel); Jean Dias, Nicolas e Edilson. Técnico: Hélio dos Anjos.