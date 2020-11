Meio-campo do Paysandu, PH comenta estilo para a Série C: 'Na vontade, tento representar o torcedor'

A vitória do Paysandu contra o Jacuipense-BA, além de recolocar o bicolores no G4, trouxe ânimo de volta ao estádio da Curuzu. E também é possível observar a boa fase de alguns atletas, entre eles, o volante PH, considerado um dos melhores no jogo da 14º rodada da Série C.

O atleta conversou, de forma exclusiva, com a reportagem de OLiberal.com e avaliou o momento individual que passa na temporada 2020. "Fiz bons jogos assim que cheguei. Sei que oscilei em alguns momentos, tive algumas contusões e depois do campeonato estadual eu não fui tão bem em alguns jogos. Agora eu busco sempre dar o meu melhor em campo. Sempre busco me empenhar", disse. Ainda segundo PH, o seu estilo pode não envolver um jogo tão brilhante tecnicamente. "Sei que, às vezes, tecnicamente eu deixo um pouco a desejar. Mas na vontade, tento representar o torcedor com a paixão dele em campo", considerou.

PH ainda afirma que o grupo já observa a competição de uma maneira diferente. "Percebemos que, na Série C, não basta apenas querer jogar bonito ou fazer as melhores jogadas. Cada bola tem que ser disputada de forma que precisamos vencer. A Série C não dá o luxo de dominar a bola, pensar. Estamos entendendo isso jogo após jogo e mostrando que a cada jogo é o jogo da nossa vida".

SÉRIE C: Gol de Jacuipense 0 x 1 Paysandu