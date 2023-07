Matheus Nogueira é apresentado no Paysand e fala sobre situação do time: ‘Acredito na classificação'

O Paysandu apresentou nesta segunda-feira (3), o novo goleiro da equipe, Matheus Nogueira, de 25 anos. O jogador, falou sobre a equipe e relembrou da grandeza da torcida, mencionando que já jogou como rival contra o Bicola.

“O Brasil todo conhece a força e a história do Paysandu. Já joguei contra, sei que essa torcida inflama. Contra, para nós que somos atletas, já é uma motivação grande. A favor é melhor ainda. É um sentimento de felicidade, de responsabilidade. Não é qualquer um que veste essa camisa”, disse Matheus Nogueira.

Nogueira chega para a temporada em um momento delicado para o Papão, que está próximo do Z-4 e de um possível rebaixamento na Série C. Para o goleiro, que antes jogava no Portimonense, de Portugal, o time não merece estar passando por essa situação.

“O Ari [Barros] fez o primeiro contato comigo, vinha acompanhando aos poucos. Claro que fora não temos tanto contato do Campeonato Brasileiro, mas por ter jogador no ano passado aqui, eu gosto de acompanhar também. Vi a situação do Paysandu, o clube não merece estar assim. Acredito na classificação, sim”, afirmou.

E a posição para qual Nogueira chega, também passa por uma crise. Thiago Coelho e Gabriel Bernard, com quem deve disputar a titularidade, não conseguiram passar a confiança necessária para a torcida. Desde o início do ano, o Paysandu já sofreu 42 gols, muitos por falhas individuais dos goleiros, como na partida contra o Botafogo-PB, quando Bernard falhou em dois dos três gols do rival da partida, na derrota por 3 a 2.

“Por todos os clubes que passei, a recepção dos profissionais da minha posição foi sempre muito boa. Thiago, Alan, Gabriel e Cláudio me receberam muito bem. Acho que esse relacionamento de respeito é de todos. Pelos poucos dias que estou aqui, tenho conversado com eles, para mim isso tem sido essencial para que o trabalho possa evoluir”, comentou Nogueira.

“Sabemos que nossa posição é a única que não pode errar. A responsabilidade de vestir essa camisa é muito grande, pelo momento que vivemos nessa posição, é maior ainda. Então, nada como um dia após o outro de trabalho. Que possamos minimizar os erros e poder ajudar”, completou.

O goleiro não joga desde outubro de 2022, e aguarda apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos. “O jogo se passa no dia a dia, mas é claro que tem coisas que só acontecem no jogo. Acredito que não vai ser um problema. Vou estar à disposição do Hélio e, se for da vontade dele jogar o próximo jogo, vou dar o meu melhor”, finalizou.

O próximo desafio do Paysandu na Série C é no sábado (8), às 16h, contra o Amazonas-AM, líder da tabela com 24 pontos, pela 12ª rodada. A partida é fora de casa, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).