Marquinhos Santos é o novo técnico do Paysandu; clube ainda não oficializou

Após a opção Hélio dos Anjos cair, por causa do entrave financeiro, Marquinhos Santos é o novo técnico do Paysandu. O clube ainda não oficializou, mas o treinador já está fechado com o Bicola, segundo confirmou uma fonte a O Liberal. Marquinhos assume nos próximos dias, após a demissão de Márcio Fernandes.

Com o fim das negociações com Hélio, o nome de Marquinhos ganhou força e teve apoio da cúpula bicolor e a diretoria iniciou as conversas. Esta será a segunda passagem de Marquinhos, que esteve entre 2017 e 2018 na Curuzu.

Marquinhos até chegou a ter o contrato renovado ao final da Segundona, porém, foi demitido em fevereiro de 2018, após um começo irregular no Parazão e Copa Vede. Além disso, o Papão foi eliminado pelo Novo Hamburgo na Copa do Brasil.