Márcio Fernandes parabeniza elenco do Paysandu após goleada na Série C: 'tivemos superioridade'

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, elogiou a postura da equipe bicolor na goleada diante do Atlético-CE, pela estreia na Série C. Segundo o comandante alviceleste a atuação consistente do Papão conseguiu traduzir todo o trabalho da comissão técnica nos treinamentos.

"Todo início de campeonato é um pouco nervoso, tumultuado. Apesar disso, hoje nos apresentamos bem, com superioridade. Tudo que foi trabalhado durante a semana foi colocado em prática hoje e ficamos felizes em saber que o elenco está absorvendo tudo isso", disse.

Apesar do placar elástico, Márcio fez questão de ressaltar a necessidade da equipe se manter focada na Série C. Segundo ele, uma goleada não pode mascarar erros que a equipe apresentou durante a partida.

"Os jogadores até brincam e dizem que eu nunca fico contente. A questão é que não podemos relaxar. Tivemos lances no primeiro tempo que eu cobrei no vestiário. Eles conseguiram ser corrigidos e fomos buscar a vitória na segunda etapa", explicou.

O Paysandu volta a campo pela Série C nesta quarta-feira (20), quando enfrenta o ABC-RN, em partida atrasada da primeira rodada do torneio. O jogo será realizado no estádio Fraqueirão, às 19h, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.