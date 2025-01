Lembra dele? Maior negociação da história do Paysandu pode rertonar ao Papão

O Paysandu está ativo no mercado e busca contratações para iniciar a temporada 2025, que terá um calendário longo. O clube bicolor pretende repatriar um velho conhecido do torcedor alviceleste. O meia Marlon, de 27 anos, que disputou a Série B deste ano pelo Guarani-Sp, poderá vestir azul celeste novamente. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube bicolor.

Marlon jogou no Paysandu entre 2020 e 2022, conquistou os títulos do Parazão de 2021 e também da Copa Verde em 2022. Foram mais de 90 partidas com a camisa do Papão e 25 gols marcados. Suas atuações chamaram atenção do Gil Vicente, clube de Portugal, que comprou o jogador e que possuía contrato com o Papão até o fim deste ano. O Papão informou que a negociação de Marlon foi a maior já feira pelo clube, rendendo quase R$2 milhões aos cofres bicolores.

Na ida para o Gil Vicente, Marlon fez poucas partidas, foram apenas 17 e sem balançar as redes. Foi quando meia retornou ao Brasil em 2024 para jogar pelo Guarani, porém, no Bugre, Marlon não conseguiu manter o time campineiro na Série B do Campeonato Brasileiro e acabou rebaixado, com 31 partidas disputadas no ano, um gol e apenas uma assistência.

A volta de Marlon é analisada com “bons olhos” pela diretoria do Paysandu, que acredita no potencial do jogador, além de ser um atleta acostumado com a pressão que é defender as cores do Papão. Na carreira, além de Paysandu, Guarani e Gil Vicente, Marlon possui passagens pelo Oeste-SP e também pelo Porto-PE.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu para saber detalhes dessa negociação, porém, até o momento, não obteve retorno.