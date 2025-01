Lateral do Paysandu vai à festa no Rio com a esposa Andressa Soares, a Mulher Melancia

O jogador Michel Macedo, do Paysandu, apareceu em uma festa no Rio de Janeiro, ao lado da esposa Andressa Soares, mais conhecida como Mulher Melancia, na noite da última quarta-feira (29/01). O lateral bicolor não tem sido relacionado no Papão, e apareceu na capital carioca menos de um dia após a partida do time pela 3ª rodada do Parazão.

O casal estava acompanhado de amigos em um samba no conhecido Bar do Belo, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Michel Macedo ainda não atuou em nenhuma partida do Papão em 2025, não sendo relacionado nem como suplente para as três primeiras rodadas do Parazão e na Supercopa Grão-Pará. A última partida do lateral com a camisa bicolor foi em agosto de 2024, contra o Avaí, pela Série B do Brasileirão, quando foi titular.

Ao todo, o jogador atuou em 15 jogos com o Paysandu, entre Parazão, Série B, Copa Verde e Copa do Brasil.