Lanterna da Série B: Paysandu corre para não repetir a campanha de 2013, a pior em pontos corridos Com apenas 21 pontos em 24 jogos, o Papão precisa conquistar 19 pontos nas 14 rodadas restantes Luiz Guillherme Ramos 04.09.25 19h01 O Paysandu perdeu em casa para o Operário, pela 23ª rodada. (Cristino Martins / O Liberal) Em 24 rodadas disputadas, o Paysandu só não figurou na zona de rebaixamento da Série B nas duas primeiras. Nas outras 22, o time bicolor oscilou entre as quatro posições que compõem o “purgatório” da competição. O rendimento na atual temporada é tão baixo que o Papão se aproxima de uma marca negativa que já dura mais de 10 anos: a pior campanha da história do clube na era de pontos corridos. Neste ano, o clube encerrou a Segundona rebaixado, com apenas 40 pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O ano era 2013. O Brasil fervia com os protestos de junho. Multidões, lideradas pelos black blocs, tomavam as ruas contra o aumento das tarifas de transporte público. Enquanto isso, o Paysandu iniciava a Série B mostrando-se um forte candidato ao rebaixamento. Em cinco jogos, foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Se o clima nas ruas estava tenso, na Curuzu o cenário prenunciava terra arrasada. Naquele ano, o maior nome da Série B era o Palmeiras, que contava em seu elenco com Alan Kardec e Valdivia. No Paysandu, o técnico Lecheva iniciou a Segundona com Rafael Oliveira, Eduardo Ramos e Yago Pikachu, entre outros. Embora a espinha dorsal bicolor fosse de qualidade, em campo as coisas não andavam. Sem alternativas, coube ao torcedor apelar para a fé. Nem a visita do Papa Francisco ao Brasil, em junho daquele ano, foi suficiente para despertar o time, que seguiu ladeira abaixo até o fim das 38 rodadas. VEJA MAIS Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira Dupla Re-Pa entra em campo nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada da Segundona Na lanterna, Paysandu é o time com a maior sequência atual sem vitórias na Série B Papão encara o Volta Redonda pela 25ª rodada na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão Chances de rebaixamento do Paysandu ultrapassam 80% após derrota, aponta UFMG Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer Volta Redonda e América-MG em casa para seguir vivo na competição. No total, foram 40 pontos em 38 partidas, fruto de apenas 10 vitórias. Em contrapartida, o time empatou 10 vezes e perdeu nada menos que 18 jogos. No final da Série B, enquanto o Supremo Tribunal Federal condenava José Dirceu, Genoino e companhia por compra de votos no Mensalão, o Paysandu era condenado em campo e obrigado a cumprir sua sentença na Série C, de onde só saiu no final de 2014, no mesmo instante em que Dilma Rousseff derrotava Aécio Neves na eleição mais apertada da história. Voltando para 2025, o Paysandu parece caminhar a passos largos para repetir o feito daquele ano. Em 24 jogos, o Papão somou 21 pontos. Para chegar aos 40, terá que fazer mais 19 em 14 rodadas. A meta não é exatamente um problema. Dos 14 jogos, oito serão disputados em Belém. Se vencer seis e empatar um, já encosta na marca. Mas, para escapar da degola, o Paysandu precisará de pelo menos 45 pontos, se quiser evitar as lições que a história escreveu por vias tortas. Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia série b 2025 