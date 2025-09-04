Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Lanterna da Série B: Paysandu corre para não repetir a campanha de 2013, a pior em pontos corridos

Com apenas 21 pontos em 24 jogos, o Papão precisa conquistar 19 pontos nas 14 rodadas restantes

Luiz Guillherme Ramos
fonte

O Paysandu perdeu em casa para o Operário, pela 23ª rodada. (Cristino Martins / O Liberal)

Em 24 rodadas disputadas, o Paysandu só não figurou na zona de rebaixamento da Série B nas duas primeiras. Nas outras 22, o time bicolor oscilou entre as quatro posições que compõem o “purgatório” da competição. O rendimento na atual temporada é tão baixo que o Papão se aproxima de uma marca negativa que já dura mais de 10 anos: a pior campanha da história do clube na era de pontos corridos. Neste ano, o clube encerrou a Segundona rebaixado, com apenas 40 pontos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O ano era 2013. O Brasil fervia com os protestos de junho. Multidões, lideradas pelos black blocs, tomavam as ruas contra o aumento das tarifas de transporte público. Enquanto isso, o Paysandu iniciava a Série B mostrando-se um forte candidato ao rebaixamento. Em cinco jogos, foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Se o clima nas ruas estava tenso, na Curuzu o cenário prenunciava terra arrasada.

Naquele ano, o maior nome da Série B era o Palmeiras, que contava em seu elenco com Alan Kardec e Valdivia. No Paysandu, o técnico Lecheva iniciou a Segundona com Rafael Oliveira, Eduardo Ramos e Yago Pikachu, entre outros. Embora a espinha dorsal bicolor fosse de qualidade, em campo as coisas não andavam. Sem alternativas, coube ao torcedor apelar para a fé. Nem a visita do Papa Francisco ao Brasil, em junho daquele ano, foi suficiente para despertar o time, que seguiu ladeira abaixo até o fim das 38 rodadas.

VEJA MAIS

image Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira
Dupla Re-Pa entra em campo nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada da Segundona

image Na lanterna, Paysandu é o time com a maior sequência atual sem vitórias na Série B
Papão encara o Volta Redonda pela 25ª rodada na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão

image Chances de rebaixamento do Paysandu ultrapassam 80% após derrota, aponta UFMG
Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer Volta Redonda e América-MG em casa para seguir vivo na competição.

No total, foram 40 pontos em 38 partidas, fruto de apenas 10 vitórias. Em contrapartida, o time empatou 10 vezes e perdeu nada menos que 18 jogos. No final da Série B, enquanto o Supremo Tribunal Federal condenava José Dirceu, Genoino e companhia por compra de votos no Mensalão, o Paysandu era condenado em campo e obrigado a cumprir sua sentença na Série C, de onde só saiu no final de 2014, no mesmo instante em que Dilma Rousseff derrotava Aécio Neves na eleição mais apertada da história.

Voltando para 2025, o Paysandu parece caminhar a passos largos para repetir o feito daquele ano. Em 24 jogos, o Papão somou 21 pontos. Para chegar aos 40, terá que fazer mais 19 em 14 rodadas. A meta não é exatamente um problema. Dos 14 jogos, oito serão disputados em Belém. Se vencer seis e empatar um, já encosta na marca. Mas, para escapar da degola, o Paysandu precisará de pelo menos 45 pontos, se quiser evitar as lições que a história escreveu por vias tortas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

jornal amazônia

série b 2025

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Lanterna da Série B: Paysandu corre para não repetir a campanha de 2013, a pior em pontos corridos

Com apenas 21 pontos em 24 jogos, o Papão precisa conquistar 19 pontos nas 14 rodadas restantes

04.09.25 19h01

Futebol

Na lanterna, Paysandu é o time com a maior sequência atual sem vitórias na Série B

Papão encara o Volta Redonda pela 25ª rodada na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão

04.09.25 10h12

Futebol

Paysandu apresenta Ramon Vinícius: “Chego para ajudar o time a sair dessa situação”

O meio-campista sabe que o momento não é favorável, mas se diz disposto a lutar pela melhora junto aos novos companheiros

03.09.25 20h07

Futebol

Paysandu anuncia mais de oito mil ingressos vendidos para a partida contra o Volta Redonda

A direção bicolor mudou a partida da Curuzu para o Mangueirão em busca de maior apoio do torcedor para sair da lanterna da Segundona

03.09.25 19h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

04.09.25 7h00

Futebol

Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará

Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito.

03.09.25 14h42

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

04.09.25 12h00

ESPORTES

Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei

Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial

04.09.25 8h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda