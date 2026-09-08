Junior Rocha admite chance de trocas na zaga do Paysandu: 'Devido aos gols sofridos, sim'

A derrota para o Brusque na estreia do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro pode ter reflexos mais profundos no Paysandu para a sequência da segunda fase do torneio. Pelo menos este foi o discurso do técnico Junior Rocha minutos depois da partida da última segunda-feira em Belém.

Questionado sobre mais um jogo com problemas defensivos - dessa vez foram dois gols sofridos -, o treinador garantiu que há possibilidade de troca para encarar a Ferroviária no próximo final de semana no interior de São Paulo.

"Devido aos gols que estamos sofrendo, sim (é possível uma mudança de sistema tático)", disse.

De forma detalhada, o treinador do Paysandu explicou que há um incômodo com a forma como a defesa vem atuando nas últimas partidas. Por conta disso, a volta para o esquema com três zagueiros vira uma possibilidade, principalmente porque foi assim que a equipe bicolor saiu de campo sem sofrer gol na vitória em cima do Ituano, na primeira fase. Na ocasião, Bruno Bispo, Pedro Carrerette e Lucas Rodrigues formaram o trio de zaga.

"Tem me incomodado demais a parte defensiva. O jogo que não sofremos gols foi contra o Ituano e usamos três zagueiros. Estou pensando seriamente (em voltar a usar isso), porque foi o jogo que sofremos menos e não tomamos gol", revelou.

Castro

De volta ao elenco do Paysandu nas duas últimas partidas, o zagueiro Castro ainda não foi acionado pelo técnico Junior Rocha após o período em que ficou afastado por indisciplina. No entanto, o retorno pode acontecer no próximo jogo.

De acordo com o treinador, o fato de Castro ter ficado afastado por cerca de dois meses do grupo de jogadores, fez com que ele ficasse abaixo fisicamente dos demais companheiros. Fato este que está sendo "corrigido" agora, com o defensor voltando a ficar "em igualdade" com o restante do elenco.

Castro pode voltar a ganhar uma chance com Junior Rocha no Paysandu. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

"(O Castro) É um atleta que, antes desse jogo (contra o Brusque), vinha de dois meses treinando muito abaixo, separado e em um nível inferior. Já com duas semanas conosco, tem recuperado o bom nível e é uma possibilidade para o próximo jogo", finalizou.

O Paysandu retornou aos treinos nesta terça-feira (8) no Estádio Banpará Curuzu. O foco agora é no confronto com a Ferroviária. No domingo (13), os bicolores vão até Araraquara, no interior de São Paulo, encarar os paulistas. A partida será às 16h na Arena Fonte Luminosa. Sem pontuar no quadrangular, o Papão ocupa a lanterna do Grupo C.