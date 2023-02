Jogadores do Paysandu repercutem críticas de Márcio Fernandes: ‘Concordo 100%’

Como divulgado por O Liberal, na última terça-feira (7), o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, declarou que os amistosos mais atrapalharam a equipe do que ajudaram a preparar o início de temporada. Além disso, Fernandes destacou problemas no mercado de transferências bicolor. Como resultado destas questões, Márcio apontou que a equipe ainda não é a ideal.

Nesta quarta-feira (8), a reportagem esteve presente no treino aberto bicolor e conversou com os jogadores sobre as críticas de Márcio. O meia Fernando Gabriel e o capitão bicolor, Genílson, concordaram com as afirmações do treinador.

"[Amistoso] tem o lado bom e ruim. O bom é que ganha ritmo de jogo e confiança. Mas o lado ruim é que quando jogamos contra um time de menor expressão, eles dão a vida. Contra a Tuna foi um jogo muito truncado, falado e perdemos quatro jogadores por lesão. Concordo 100% com o Márcio", disse Fernando Gabriel.

"Não vi a entrevista, procuro assistir pouco. Dou mais atenção à minha filha e esposa. Mas acho que tem prós e contras. Pode ser bom, mas ser perigoso pois perdemos atletas - Eltinho e Samuel, por exemplo. Pode agregar ou pode causar danos. O Márcio colocou bem a situação", complementou Genílson.

Mesmo sem a equipe ideal, o Paysandu faz a estreia no Campeonato Paraense nesta quinta-feira (9), às 20h, contra o Itupiranga, na Curuzu. A partida é válida pela abertura da segunda rodada do torneio. Acompanhe a cobertura completa pelo portal OLiberal.com.