Grampola avalia positivamente empate do Paysandu na Série C: 'Precisamos valorizar'

O empate em 1 a 1 com o Floresta, pela 14ª rodada da Série C, não foi bom para as pretensões do Paysandu na tabela. Com o resultado, o Papão caiu para a 4ª posição e perdeu a chance de alcançar a liderança. Apesar disso, o atacante Rafael Grampola prefere enxergar o copo "meio cheio". Segundo o jogador, o ponto conquistado diante do adversário cearense foi um bom negócio, dada às circunstâncias da partida.

"O empate pode não ter sido o melhor pro momento em que a gente vive, mas cada ponto a gente precisa valorizar. Faz três jogos que a gente não perde. Claro que dentro de casa, a gente tinha que conquistar a vitória, mas dado o que o jogo apresentou, o empate não foi ruim", disse Grampola.

O jogador marcou pela primeira vez com a camisa bicolor na partida. Grampola disse que o gol contra o Floresta pode ajudar ele e o elenco a terem mais confiança e garantir resultados melhores na reta final da Terceirona.

"Pra mim o gol foi muito importante. Eu vinha buscando isso, porque a minha posição requer fazer gols. Graças a Deus saiu e que bom que foi aqui na Curuzu", avaliou o atacante.

O Paysandu volta a campo pela Série C no domingo (5) contra o Santa Cruz, pela 15ª rodada da competição. A partida começa às 18h, no estádio da Curuzu, em Belém. O confronto terá transmissão lance a lance do Oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Grampola

Avaliação do Floresta

"Realmente a gente não saiu da marcação deles. Eles vieram com uma linha de quatro bem montada e a gente não conseguiu criar oportunidades. O que desequilibrava era o mano a mano, mas a gente pegava a bola muito pressionado"

Matemática da classificação

"Acho que precisamos de pelo menos duas vitórias pra classificar. Temos 12 pontos ainda em disputa. Com seis acho que ficamos entre os quatro e com oito a gente briga pela liderança"