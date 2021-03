Goleiro do Paysandu considera que classificação na Copa do Brasil aliviou pressão: 'Mais confiança'

Após a classificação para segunda fase da Copa do Brasil, o goleiro do Paysandu Victor Souza avaliou os benefícios que a classificação trouxe ao clube, principalmente financeira nesse momento de pandemia.

“Sem dúvida a Copa do Brasil é muito atrativo, para o clube dá um gás, uma tranquilidade a mais por conta da premiação, já que não está tendo presença do público e para nós jogadores tem a oportunidade de jogar grandes jogos, grandes desafios. Tenho certeza que essa classificação dará um animo e mais confiança para gente”, afirmou.

Após ter ficado fora da partida contra o Paragominas, por conta de uma lesão no nariz, o goleiro fala em já ter se adaptado ao clima do estado e principalmente aos gramados pesados, pois treinavam com chuva durante a pré-temporada em Barcarena.

“Durante a pré-temporada treinamos com chuva, com campo pesado. Eu particularmente não era muito acostumado, mas já me adaptei, na estreia teve sol, em Paragominas teve chuva e em Madureira teve sol”, comentou.

Há um ano sem a presença da torcida nos estádios em decorrência a pandemia da covid-19, muitos atletas sentem falta da vibração da torcida. Como é o caso do goleiro, que mesmo sem conhecer sabe da importância a torcida bicolor tem.

“É muito ruim, fica um jogo muito doloroso, nós jogadores temos que gritar com o companheiro. Com a torcida ficamos mais ligados, mais focados querendo mostrar mais para o torcedor. Então, sem a torcida fica muito ruim, sem aquele espetáculo, ainda mais a torcida do Paysandu”, finalizou.