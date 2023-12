Fortaleza anuncia compra de 100% dos direitos de Pikachu e Paysandu pode levar comissão; entenda

O Fortaleza confirmou nesta segunda-feira, 25, a permanência de Yago Pikachu até o final de 2025, após a compra de 100% dos direitos do jogador, por um total de 500 mil dólares, junto ao Shimizu S-Pulse. O montante é inferior ao valor pago pelo time japonês em 2022 para tirá-lo do Pici. Com isso, o Paysandu, que é o clube formador de Yago, pode ganhar uma porcentagem de até 5% do valor total da transação.

No ano passado, em julho, Pikachu se transferiu para o Shimizu S-Pulse por um total de R$ 4,3 milhões naquela época. Agora, os 500 mil dólares investidos pelo Fortaleza equivalem a cerca de R$ 2,4 milhões.

"Para dar início aos presentes de Natal, confirmamos a recompra do Yago Pikachu. Estamos readquirindo o jogador do Shimizu S-Pulse, do Japão, por US$ 500 mil parcelados ao longo do ano. Ele é um atleta de bom desempenho no clube, com bastante participação em jogos importantes, incluindo títulos em campeonatos estaduais, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e na Série A", afirmou Marcelo Paz.

Embora tivesse o sonho de jogar no exterior, a estadia dela em terras japonesas não foi muito boa, disputando apenas 12 jogos. Com o time rebaixado para a Segunda Divisão, ele retornou por empréstimo ao Fortaleza até o final deste ano, com opção de compra. Desde que voltou ao clube, teve boas atuações, sendo o terceiro maior artilheiro da equipe com 13 gols.

Ao todo, Pikachu acumulou 168 partidas, 42 gols e 25 assistências pelo clube entre 2021, 2022 e 2023. Seu desempenho e identificação com o clube motivaram o Fortaleza a garantir a compra do jogador. Embora o prazo contratual para exercer a opção de compra fosse até o final de agosto, o clube, em conjunto com o estafe do atleta, conseguiu estender esse período.

"Ele é um jogador decisivo, versátil, com contribuições em gols e assistências. Possui grande identificação com o clube, sendo um ídolo para a torcida e para muitas crianças no país. Estamos felizes em tê-lo novamente conosco, renovando esse vínculo por mais dois anos e com a possibilidade de um terceiro. Isso também atende ao pedido do Vojvoda. É um presente para a torcida, tenho certeza de que ficarão contentes com a permanência dele. Pikachu está de volta ao Fortaleza e continuará por mais tempo nos ajudando com seu espírito vencedor", enfatizou Paz.

O Núcleo de Reportagem de O Liberal entrou em contato com o presidente do clube, Maurício Ettinger, para confirmar se o clube tem participação na venda. Convertendo a transação para reais, 5% de R$ 2.446.221,50 renderia ao clube um total de R$ 122.311,08,

Mecanismo de Solidariedade da FIFA

A cada transferência internacional de um jogador, o clube formador do atleta tem direito a até 5% dos valores envolvidos. Esse percentual, no entanto, é dividido por todos os clubes pelos quais o jogador passou entre os 12 e 23 anos de idade. No caso de o atleta ter ficado até menos que um ano, a equipe ainda assim tem direito ao valor proporcional ao período.