Expansão do Brigattismo: técnico do Paysandu faz curso para poder treinar no exterior

O técnico do Paysandu, João Brigatti, aproveitou a folga de segunda-feira (14) para iniciar, de modo on-line, o curso Licença Pro da CBF Academy, a fim de aperfeiçoar sua qualificação no mercado. Após a estreia com vitória no quadrangular de acesso da Série C - 2 a 1 no Ypiranga-RS -, o comandante procura evoluir ainda mais no cargo.

"Essa Licença Pro é o último grau, como se fosse uma pós-graduação em cima das licenças da CBF. Terei aula em todas as segundas-feiras até o final do Campeonato Brasileiro e depois tem a presencial, que vai ser na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e lá vou ter de ficar mais dez dias trancado em sala de aula para terminar o primeiro módulo e no ano seguinte finalizo o curso", explicou João Brigatti.

O curso tem 400 horas de aulas, divididas em dois módulos, uma por ano. A nova formação habilita treinadores para atuar no exterior. O técnico já possui a Licença A da CBF Academy, que garante a qualificação necessária para os treinadores trabalharem no Campeonato Brasileiro.

“É muito importante estar sempre atualizado. Essa Licença A foi muito proveitosa. Fortalece demais as ideias que você tem. As dúvidas em relação à esquema tático, imposição de jogo, modelo de jogo. Além de ser necessário estar sempre se atualizando em relação a licenças e cursos, é importante estar interagindo com grandes treinadores de outros clubes. Você faz um ciclo de amizade grande e isso é muito bom para trocar ideias”, finalizou.