Ex-Paysandu, treinador mais longevo da Série B do Brasileiro deixa adversário do Remo

O Operário-PR, clube que é adversário do Remo na Série B, anunciou a saída do técnico Matheus Costa, ex-Paysandu. O jovem treinador de 34 anos era o comandante mais longevo da Série B. Matheus estava desde outubro de 2020 no Fantasma.

Agora ex-Operário-PR, Matheus Costa somou em 28 vitórias, 15 empates e 22 derrotas em 65 partidas. O que dá um retrospecto 51%. O Fantasma não revelou se o treinador foi demitido ou pediu demissão. Vale lembrar que o clube só pode demitir o técnico uma vez na Segundona.

"Há uma semana eu estava comemorando o fato de ser o técnico mais longevo da série B com quase um ano de permanência no Operário. Hoje, por uma decisão do clube, me despeço depois de uma derrota em que jogamos bem, mas não conseguimos suportar a pressão com um jogador a menos", disse Matheus no Instagram.

O técnico Matheus Costa esteve no Paysandu no final de 2020. Mas após uma campanha de quatro jogos sem nenhuma vitória na Série C, o Papão demitiu o treinador. Matheus Costa chegou no fim de setembro para o lugar de Hélio dos Anjos e deu lugar a João Brigatti.