'Encontramos a maneira de jogar a Série C', afirma zagueiro do Paysandu sobre aumento na confiança dos jogadores

Ainda que as exibições não sejam as melhores, fato é que o Paysandu acumula quatro jogos sem perder na Série C. São duas vitórias e dois empates. Com esses resultados, o zagueiro Wesley Matos falou sobre o aumento de confiança que o grupo vem tendo, após encerrar uma rodada no G4 pela primeira vez na Terceirona.

"Com certeza, não só a vitória contra o Jacuipense. São quatro jogos sem derrota, entrada no G4, muito importante para a confiança do grupo. Encontramos a maneira de jogar a Série C, uma equipe de espírito de luta muito grande, não tem bola perdida. Estamos colocando o coração na ponta da chuteira para honrar a camisa do Paysandu", disparou.

O próximo jogo do Bicola na competição é na segunda-feira (16), às 20h, contra o lanterna Imperatriz, fora de casa. Mesmo contra uma equipe que conquistou apenas um ponto em 14 jogos, Wesley garante que o jogo será encarado como uma final.

"Principalmente agora, a competição tem apenas finais. Ainda restam quatro finais em que só a vitória nos interessa. Todas as partidas são encaradas como decisão a partir deste momento".

Confira a entrevista completa de Wesley Matos:

Desfalques na zaga e entrosamento:

"Creio que entrosamento não vai fazer diferença, até porque, com quem eu for jogar ou se eu for jogar, vamos treinar a semana toda juntos. O que pode pesar é ritmo de jogo, mas a gente consegue superar."

Pressão por enfrentar um adversário em crise:

"Não temos culpa do que o Imperatriz vem passando. Sabemos do momento que estão vivendo. Mas a nossa decisão começou desde o treino de hoje, temos que ir para vencer. Até porque, não temos outro resultado que não seja a vitória, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo que é o G4."

Zagueiro artilheiro:

"Meu momento é muito bom. Sou o zagueiro que mais tem gols em todas as séries do futebol nacional. Toda a vez que vou para alguma jogada de bola parada, vou como se fosse a última. Vou para fazer gol, mas primeiramente [o pensamento] é não tomar."

Posição na tabela:

"Precisamos fazer a nossa parte. Se nossos adversários tropeçarem, ótimo. Mas temos que fazer nossa parte. Fazendo, não precisamos de resultado nenhum. É isso que precisamos para que possamos classificar o Paysandu."

Treinador:

"Acima de tudo, é a vibração [que mudou com a chegada de João Brigatti]. É um cara que vibra muito e passa muita confiança para nós jogadores. Treina todos os jogadores de maneira igual, aquele que está jogando ou não. O comando é o mesmo e isso ajuda muito o elenco."