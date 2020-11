Em nova ação de marketing em meio à pandemia, Paysandu lança o Chip do Papão

O Paysandu lançou durante esta semana o seu chip de celular, o Chip do Papão. A ação foi realizada em conjunto com uma empresa com atuação no mercado nacional e internacional, especializada em chips para celular e que tem parcerias com grandes clubes do futebol nacional, como São Paulo, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

O clube alviceleste criou um site para disponibilizar aos torcedores do Bicola uma série de cinco pacotes, que variam entre 25 a 75 reais, por um período de 30 dias. Os pacotes são pré-pagos e sem contrato de fidelidade.

Uma das vantagens apresentadas é caso todos os benefícios do pacote não sejam utilizados durante um mês, eles acumulam para o pacote do mês seguinte. No entanto, caso a nova recarga seja feita após o término do período de validade do pacote, não haverá acúmulo de benefícios.

Vale lembrar que não há cobrança de taxa de adesão dos pacotes do Chip do Papão. Para aderir ao serviço, é preciso adquirir e ativar previamente o chip da operadora e escolher um valor de recarga disponível.

Para mais informações, clique aqui para acessar o site.