Em meio a problemas financeiros, Paysandu cria projeto Pra Cima Papão! Ideia é arrecadar recursos

A fase do Paysandu em termos financeiros não é das melhores. Por isso, numa tentativa de arrecadar recursos para superar este momento, o clube lançou nesta quinta-feira (25) o projeto "Pra Cima Papão!". Por R$ 20, os torcedores concorrerão a produtos oficiais, como camisas, em um perído de tês meses.

O Paysandu promete também ofertar experiências exclusivas, ingressos - quando houver liberação de público nos estádios - e também 10% de desconto nas lojas Lobo ao menos durante a promoção. A medida vem logo após o lançamento do Portal da Transparência:

"O Paysandu enfrenta um sério problema nas suas contas causado pela pandemia, que consequentemente suspendeu a presença do torcedor nas partidas. Mês que vem vai fazer um ano do nosso último jogo com torcida, então tem sido muito difícil, mas é administrável e nós estamos iniciando um novo trabalho", afirmou o presidente bicolor, Maurício Ettinger.

De acordo com o clube, todos os valores arrecadados serão publicados no Portal da Transparência. Para aderir ao projeto, clique aqui . Em caso de dúvidas, entre em contato por e-mail (atendimento@sociobicolor.com.br), Whatsapp (91 8409-9440) ou ainda pelo chat online dentro do site de venda do projeto.