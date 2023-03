Em meio a lesões no grupo, Wanderson foi uma 'grata surpresa' na zaga do Paysandu; veja mais

Contratado no final de 2022 como opção para a defesa bicolor, o zagueiro Wanderson fez o seu debut contra o Bragantino, em jogo atrasado da primeira rodada do Parazão. A entrada se deu após a saída de Naylhor, sentindo dores musculares no início do primeiro tempo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Ao final do jogo, o técnico Márcio Fernandes elogiou o atleta, que agradeceu a oportunidade e disse esperar outras, ainda que em uma situação diferente do contexto. "Sempre espero a oportunidade, trabalho pra isso, né? Não sabia que ia ser nesse jogo, mas estava bem preparado, não queria que acontecesse a lesão do Naylhor, queria entrar de outra maneira. Mas o importante é poder contribuir, ajudar o grupo, que dispensa comentários. Que a gente possa continuar sempre crescendo", deseja.

SAIBA MAIS



Wanderson esteve bem colocado e conseguiu anular boa parte das investidas do Tubarão, atuando ao lado de Bocanegra, uma formação inédita apostada pelo treinador, e que certo. "Deu pra apresentar uma atuação perfeita, né?! Nunca tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, praticamente só treinamos em Barcarena. Mas deu para sentir uma evolução grande. Podemos crescer juntos", acredita.

É bem provável que a dupla seja reeditada, uma vez que Naylhor e Genílson estão fora por lesões. "A gente (ele e Bocanegra) tá com a oportunidade na mão (de ganhar entrosamento), temos que aproveitar da melhor maneira possível, diante de uns adversários difíceis. Jogar fora de casa é difícil, são jogos de luta, então temos que nos preparar no dia a dia, para quando chegar nos jogos irmos atrás da vitória".

Além das dificuldades naturais, o Paysandu terá uma sequência desgastante de viagens. No próximo domingo (5), o time joga contra o Caeté, em Ipixuna do Pará; depois retorna a Belém e viaja para o Amazonas, onde enfrenta o Princesa do Solimões, pela Copa Verde, provavelmente no dia 8 de março; volta à capital e segue para Tucuruí, para o desafio contra o Independente, pela sexta rodada do estadual.

"Nesse jogo eu tive um pouco de dificuldade, e sem ritmo a gente sente. Mas com o grupo, com o conhecimento de todos, facilita dentro de campo, e graças a Deus crescemos na hora certa. Conseguimos fazer um gol, conseguimos nos defender bem e sair vitoriosos. Vamos manter o ritmo e tentar sair com o maior número de vitórias possível nessas partidas pela frente".

Por fim, depois de um longo período de treinos e espera, Wanderson, que também vem de uma lesão na cabeça, quer cavar seu espaço entre os titulares, ainda que o atual momento do clube seja de instabilidade, com tantos desfalques e problemas a serem administrados.

"Acho que vencer é muito importante para dar sequência ao nosso trabalho. Temos um grupo de vencedores que dispensam comentários, e agora a gente pode continuar trabalhando, seguindo, para que alcancemos o nosso propósito no campeonato", encerra.