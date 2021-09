Em jogo para salvar o calendário, Paysandu pode ter até cinco desfalques

Contra o Altos-PI, o Paysandu faz o jogo que pode valer a vida do time em 2021. Neste sábado (18), às 17h, no Albertão, o Papão tem a possibilidade de dois extremos: ganhar e, com uma combinação, garantir uma vaga no quadrangular de acesso. Ou, em caso de tropeço, sair do G4.

Desfalques

Para complicar um pouco mais a situação do Paysandu, a equipe do técnico Roberto Fonseca pode enfrentar este cenário com cinco desfalques. A maioria no setor ofensivo. O volante Paulo Roberto e os atacantes Tcharlles, Danrlei, Malon e Rafael Grampola, todos com lesões musculares, não devem jogar.

Por outro lado, o volante Bruno Paulista já treina com o restante do grupo bicolor e pode ser opção.

Situação na tabela

Apesar de estar na vice-liderança, apenas um ponto distancia o Bicola do primeiro clube fora dos quatro primeiros. O Paysandu tem 24 pontos e o Ferroviário, justamente o quinto colocado, tem 23 pontos. Além do Ferrão, Volta Redonda-RJ e Altos-PI também estão perto (22 e 21 pontos respectivamente).

