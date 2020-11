Em busca da reabilitação no Brasileiro de Aspirantes, Paysandu enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira

O Paysandu enfrenta nesta quinta-feira (5) o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23). A partida será às 15 horas, no estádio de Laranjeiras, no Rio de Janeiro (RJ), com o time bicolor tendo a missão de reencontrar o caminho das vitórias. Foram duas derrotas seguidas, o que fez o Paysandu ficar na quarta posição do grupo A, com seis pontos. Fluminense também está na quarta colocação, mas do grupo B, com cinco pontos.

Segundo o goleiro André Grandi, o time se preparou para conseguir os três pontos na competição voltada para o sub-23 dos clubes brasileiros.

“Nos últimos dois jogos eu vi a equipe muito bem, independente do resultado. Claro, que com o resultado negativos acabam aparecendo alguns detalhes que com as vitórias talvez não apareçam. A nossa equipe vem muito bem preparada para jogar contra qualquer que seja o adversário. Mas é seguir concentrado, bem preparado para entrar neste jogo e conseguir sair de lá com os três pontos e voltar para casa bem tranquilo”, afirmou.

Além do jogo desta quinta-feira, o goleiro ainda falou sobre a importância de ter Paulo Ricardo como titular no time profissional do Paysandu. Para ele, o companheiro está servindo de inspiração para muitos.

“A ida do Paulo Ricardo para a condição de titular faz com que os goleiros jovens vejam que talvez a experiência seja sim muito importante, mas a oportunidade está aqui na nossa frente e com muito trabalho e dedicação, ela acaba aparecendo. O Paulo Ricardo fez jus e está indo muito bem nesses jogos em que foi titular”, comentou.