Direção do Paysandu surpreende torcedor hospitalizado com a presença do 'Lobo'; vídeo

O amor e a empatia são condições humanas que trazem conforto e esperança a quem precisa. A prática desses sentimentos muitas vezes ajuda a salvar vidas, principalmente aquelas que mais precisam.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Vandick Lima, Executivo de Futebol do Paysandu, chega em um hospital da capital paraense, acompanhado do mascote do clube, o 'Lobo', e vai até o quarto onde um senhor idoso, identificado como Gerson, está internado. Ele veste a camisa do clube e é surpreendido com a comitiva bicolor.

O gesto de carinho foi filmado por familiares e presenciado por funcionários do hospital e curiosos. Nas imagens é possível ver Vandick Lima entrando no quarto e cumprimentando o idoso, que retribui com educação.

Em seguida ele agradece a visita e, visivelmente emocionado, enche os olhos de lágrimas. O 'Lobo' também comprimenta o torcedor bicolor. Eles trocam algumas palavras antes da despedida, que é bastante elogiada pelos parentes durante a filmagem.