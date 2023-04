Diniz lamenta chances desperdiçadas pelo Fluminense contra o Paysandu: 'poderia ter ampliado'

A vitória de 3 a 0 do Fluminense-RJ diante do Paysandu, deixou o clube das Laranjeiras mais próximo da classificação às oitavas de final da Copa Verde. O técnico do Tricolor, Fernando Diniz, gostou da postura da equipe diante do Papão e elogiou o compromisso dos jogadores, após a comemoração de um título.

“Fizemos uma boa partida, no segundo tempo poderíamos ter aproveitado melhor as chances, mas defensivamente fomos excelentes, não oferecemos nada de contra-ataque. Foi uma boa partida”, comentou.

VEJA MAIS

Fernando Diniz falou do sistema de criação do time do Fluminense e como isso vem sendo trabalhado. O treinador lamentou as chances desperdiçadas pela equipe na segunda etapa e elogiou a forma com que o Fluminense neutralizou o Paysandu.

“Estamos criando cada vez mais um compromisso, muito mais do que o resultado, o adversário, é aquilo que pode entregar. Respeitar aquilo que a gente faz, o nosso trabalho e o torcedor. A conversa foi essa. É um jogo que a gente tinha que entrar como entrou mesmo. No segundo tempo a gente poderia aproveitar melhor. A gente criou situações e poderia ter ampliado um pouco mais o marcador. Mas, de maneira geral assim, de vontade, de poder se proteger, não dar chance ao adversário, acho que isso a equipe cumpriu de maneira muito positiva”, avaliou.

O triunfo de 3 a 0 deu ao Fluminense uma boa vantagem para o jogo de volta, em Belém, no Mangueirão, no próximo dia 25. O Tricolor pode perder até por dois gols de diferença que avança às oitavas de final.