O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Diante do Paysandu, Volta Redonda-RJ conquista a primeira vitória fora de casa na Série B

Time carioca também voltou a marcar após cinco jogos

O Liberal
fonte

Time bicolor perdeu mais uma no campeonato e segue na lanterna (Wagner Santana / O Liberal)

O Volta Redonda-RJ venceu o Paysandu de virada na última sexta-feira (5), no Mangueirão, por 2 a 1. Esta foi a primeira vitória do time carioca fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe voltou a marcar após mais de um mês.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A equipe carioca, assim como o Papão, luta contra o rebaixamento e não está em uma boa fase. Antes da partida contra o Bicola, o Voltaço estava há cinco jogos sem vencer, acumulando três derrotas e dois empates, e ainda não havia conquistado nenhum triunfo como visitante.

Ao todo, foram 12 partidas, com oito derrotas e quatro empates, antes da vitória sobre o Paysandu. Com o resultado, o time ocupa momentaneamente a 17ª posição da Série B, com 26 pontos. A equipe ainda pode perder uma colocação até o final da rodada.

Os gols da partida foram marcados por Gabriel e Raí. Do lado bicolor, Thalisson foi quem balançou a rede. Estes foram os primeiros gols do Voltaço desde julho. A última vez que o clube havia marcado foi contra o Vila Nova-GO, na 19ª rodada, no dia 27 de julho. Agora, o Volta Redonda tem seis vitórias, oito empates e 11 derrotas no campeonato.

Crise no Bicola

Enquanto isso, o Paysandu afundou ainda mais na lanterna da Série B. Com apenas 21 pontos – oito a menos que o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, o Botafogo-SP –, o Papão não vence há oito jogos, sendo cinco derrotas seguidas. O revés em casa aumentou ainda mais a crise no Bicola, e o treinador Claudinei Oliveira não resistiu no cargo e foi demitido.

Com 13 rodadas para o fim do campeonato e 39 pontos em disputa, o Papão terá que voltar ao mercado para contratar um novo treinador e tentar reagir para evitar o retorno à Série C.

No próximo sábado (13), o Paysandu recebe o América-MG pela 26ª rodada da Série B. O time bicolor precisa vencer e iniciar uma reação para sonhar em escapar da zona da degola.

