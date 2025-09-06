Diante do Paysandu, Volta Redonda-RJ conquista a primeira vitória fora de casa na Série B Time carioca também voltou a marcar após cinco jogos O Liberal 06.09.25 15h59 Time bicolor perdeu mais uma no campeonato e segue na lanterna (Wagner Santana / O Liberal) O Volta Redonda-RJ venceu o Paysandu de virada na última sexta-feira (5), no Mangueirão, por 2 a 1. Esta foi a primeira vitória do time carioca fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe voltou a marcar após mais de um mês. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe carioca, assim como o Papão, luta contra o rebaixamento e não está em uma boa fase. Antes da partida contra o Bicola, o Voltaço estava há cinco jogos sem vencer, acumulando três derrotas e dois empates, e ainda não havia conquistado nenhum triunfo como visitante. Ao todo, foram 12 partidas, com oito derrotas e quatro empates, antes da vitória sobre o Paysandu. Com o resultado, o time ocupa momentaneamente a 17ª posição da Série B, com 26 pontos. A equipe ainda pode perder uma colocação até o final da rodada. Os gols da partida foram marcados por Gabriel e Raí. Do lado bicolor, Thalisson foi quem balançou a rede. Estes foram os primeiros gols do Voltaço desde julho. A última vez que o clube havia marcado foi contra o Vila Nova-GO, na 19ª rodada, no dia 27 de julho. Agora, o Volta Redonda tem seis vitórias, oito empates e 11 derrotas no campeonato. Crise no Bicola Enquanto isso, o Paysandu afundou ainda mais na lanterna da Série B. Com apenas 21 pontos – oito a menos que o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, o Botafogo-SP –, o Papão não vence há oito jogos, sendo cinco derrotas seguidas. O revés em casa aumentou ainda mais a crise no Bicola, e o treinador Claudinei Oliveira não resistiu no cargo e foi demitido. Com 13 rodadas para o fim do campeonato e 39 pontos em disputa, o Papão terá que voltar ao mercado para contratar um novo treinador e tentar reagir para evitar o retorno à Série C. No próximo sábado (13), o Paysandu recebe o América-MG pela 26ª rodada da Série B. O time bicolor precisa vencer e iniciar uma reação para sonhar em escapar da zona da degola. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Que situação! Diante do Paysandu, Volta Redonda-RJ conquista a primeira vitória fora de casa na Série B Time carioca também voltou a marcar após cinco jogos 06.09.25 15h59 NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 MELANCOLIA Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. 05.09.25 20h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Copa do Nordeste e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 06.09.25 7h00