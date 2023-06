Depois de dois dias de folga, elenco do Paysandu volta ao treinos nesta quarta-feira (21)

O elenco do Paysandu se reapresenta nesta quarta-feira (21), às 8h30, para retomar a sequência de treinamentos visando o jogo contra o Botafogo-PB, pela Série C. O clube havia dado dois dias de folga aos jogadores logo após a vitória sobre o Floresta-CE, no último domingo (18).

De acordo com o Paysandu, a folga foi concedida aos atletas como parte de um trabalho de recuperação física. Nos últimos 40 dias, o Papão entrou em campo 12 vezes. Por conta disso, havia muitos jogadores sofrendo com desgaste muscular. A ideia é que, após a folga, os riscos de lesão sejam minimizados.

VEJA MAIS

Além dos jogadores, membros da comissão técnica bicolor também foram liberados das atividades. Nesse período, alguns profissionais que têm família fora do estado decidiram viajar, mas devem se reapresentar ao clube junto com os atletas.

Apesar disso, a folga de dois dias só foi possível pelo grande intervalo de jogos pela Série C. Segundo a tabela da Terceirona, o Paysandu só voltará a entrar em campo no dia 27, contra o Botafogo-PB, fora de casa, pela 10ª rodada. Até lá, os jogadores devem se reunir diariamente na Curuzu para realizar treinos.

A vitória no último domingo, pela Série C, deu mais conforto ao Paysandu na tabela. Os três pontos conquistados fizeram com que o Bicola saísse da zona de rebaixamento da competição e se consolidasse no meio da tabela. Além disso, o clube poderá agora mirar o G-8, zona de classificação para a próxima fase - que está a três pontos de distância.