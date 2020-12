Defesa do Paysandu volta a sofrer muitos gols e artilheiro bicolor avalia: 'Falha coletiva'

Com quatro gols nos últimos três jogos, o artilheiro do Paysandu, Nicolas, voltou ao momento positivo. Ainda assim, há pontos a serem corrigidos no Papão, que nas últimas partidas tomou seis gols. O atacante falou sobre esses números:

"Acredito que é uma falha coletiva. Então a gente não pode dar essa bobeira. Temos que saber o momento de administrar ou buscar o resultado. Temos que acertar essas coisas, mas têm muitas coisas positivas: fizemos vários gols e valorizamos isso", comentou Nicolas.

Veja outras respostas da coletiva de Nicolas

Virada sobre o Londrina:

"Foi uma vitória maiúscula, pela maneira que foi e o cenário do final do jogo. Um gol importantíssimo aos 50 minutos, o que mostra que nossa equipe não desiste nunca. Além de nos deixar em uma situação boa na tabela. Nos dá uma motivação maior, pois viramos o turno com vitória".

Próxima duelo contra o Londrina:

"Sem sombra de dúvidas [será ainda mais complicado]. A equipe do Londrina é muito competitiva, forte, a gente sabe da qualidade deles. É difícil jogar em Londrina, já joguei lá contra. Sabemos das dificuldades, mas confio muito na minha equipe para chegar lá e fazer um grande jogo".

Memes com um dos gols de cabeça:

"Eu recebi muitas mensagens, me marcaram. Fizeram muitas montagens e é legal. Acredito que foi um gol muito bonito, pela maneira que foi e altura que consegui chegar na hora da finalização. Estou feliz e é dar sequência de trabalho".