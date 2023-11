CT do Paysandu recebe marcação de campo, traves e está pronto para o uso; vídeo

Foram divulgadas nas redes sociais novas imagens do centro de treinamento do Paysandu, nesta sexta-feira (24). A estrutura, que fica no bairro das Águas Lindas, em Belém, será inaugurada na próxima semana, no dia 2 de dezembro, um sábado.

WhatsApp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Nas imagens é possível ver que o gramado do primeiro campo de treinos já está todo plantado. O local recebeu marcações de jogo, traves e está pronto para o uso. Na beira do gramado é possível ver que uma estrutura de arquibancadas provisórias está sendo montada.

Para celebrar a inauguração do CT, ex-jogadores que participaram da campanha do Papão na Copa Libertadores da América, em 2003, estarão presentes para a disputa de um jogo comemorativo contra um time de sócios e colaboradores. Além disso, haverá o lançamento de uma camisa especial em homenagem ao CT, bem como a apresentação do novo uniforme de treino da coleção 2024.

VEJA MAIS

A camisa do CT, no valor de R$30 para sócios-torcedores adimplentes e R$60 para não sócios. Os uniformes já estão disponíveis para compra e todo o valor arrecadado será para as obras do CT do Papão.

Festa

Vários ídolos já confirmaram presença no amistoso de inauguração, incluindo nomes como Marcão, Rodrigo, Gino, Luis Fernando, Sandro, Jobson, Jorginho, Robgol, Ronaldo, Sérgio, Albertinho, Vélber, Lecheva, Vandick, Vanderson e Zé Augusto. Eles vestirão os novos uniformes de treino da coleção 2024 da marca Lobo para disputar o jogo festivo.

A programação terá início às 9h, com uma apresentação do grupo musical Samba Papão, seguida pelo jogo festivo e a presença de um DJ.