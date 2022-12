Copa do Mundo 2022: técnico da Argentina chora ao falar do elenco. 'Eles deram tudo'; veja mais

Na véspera da decisão que pode dar à Argentina o tricampeonato mundial, o técnico Lionel Scaloni afrouxou as emoções e não se conteve ao falar dos comandados da seleção hermana. Durante uma entrevista para a imprensa argentina, o comandante disse que estaria feliz com o resultado, independente de qual fosse, por conta da entrega do grupo.

"Ontem (sexta-feira) estivemos conversando, tenho de agradecê-los, não há outra palavra, qualquer argentino faria o mesmo, e isso me emociona. Eles deram tudo, sinceramente. Amanhã, é coroar. Se não for assim, que tenham orgulho, é um momento para desfrutar, eu estou desfrutando da nossa maneira, mas estou desfrutando", disse.

Um pouco antes, ele já havia falado sobre questões emocionais, que já deram o ar da graça durante a Copa do Mundo do Catar. Logo depois da classificação para a final, após a vitória sobre a Croácia, por 3 x 0, Lionel foi flagrado abraçando outro Lionel, o Messi, nitidamente chorando de emoção.

"Estou no lugar onde qualquer argentino poderia estar. Muito entusiasmado. Estamos na porta de uma final do mundo. O importante é o caminho, desfrutamos do caminho, com estes jogadores, com o grande plantel que temos. É um sonho para a seleção argentina estar vivendo isso. Quando você aproveita, as coisas acontecem de maneira diferente. E nós estamos aproveitando", prossegue.

Lionel Scaloni tem 44 anos e pode ser o mais jovem técnico campeão de uma Copa do Mundo, desde o compatriota César Luis Menotti, que comandou a seleção argentina no primeiro título mundial, em 1978, com apenas 39 anos, exatos 44 anos atrás. Argentina e França decidem a Copa do Mundo neste domingo, a partir do meio-dia (Brasília), direto do estádio Lusail.