Copa do Brasil: Com mudanças, Paysandu é escalado para visita ao Fluminense

Vindo de duas vitórias seguindas, ambas sobre o Remo, o Paysandu está definido para o duelo contra o Fluminense. A partida, que começa às 19h30, no Maracanã, é válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O Papão, do técnico Márcio Fernandes, tem os retornos de Samuel Santos, Bocanegra, Ricardinho e Bruno Alves ao time titular. Confira!

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp