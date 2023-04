Com três zagueiros, Paysandu está escalado para duelo contra o Águia, pelo Parazão

O Paysandu está escalado para a partida contra o Águia de Marabá, pelo confronto de ida das semifinais do Parazão 2023. Para o duelo, Márcio Fernandes decidiu mandar a campo uma equipe com três zagueiros de ofício.

O agora trio de zaga será composto por Genilson, Wanderson e Filemon. As laterais serão feitas por Edilson e Eltinho. Veja a escalação completa:

Paysandu e Águia de Marabá se enfrentam logo mais, a partir das 17h, no estádio Zinho Oliveira, no sudeste do Pará. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.