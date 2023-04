Com retorno de Vinícius Leite, Paysandu está escalado para duelo com a Tuna

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, escalou o time que encara a Tuna Luso, pelo Parazão. A partida, que começa às 18h, no Estádio Mangueirão, é válida pelo jogo de ida das quartas de final do estadual. A principal novidade é o retorno do meia-atacante Vinícius Leite, que ficou de fora do duelo contra o Fluminense, na Copa do Brasil.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Confira a escalação do Bicola para o clássico com a Tuna Luso