Com jovem atacante, Paysandu está escalado para estreia no Parazão 2023, diante do Itupiranga

O Paysandu divulgou a escalação para a partida contra o Itupiranga, pela segunda rodada do Parazão. O técnico bicolor, Márcio Fernandes, optou por manter a base da equipe que disputou os últimos amistosos de pré-temporada.

A única mudança significativa é a entrada do atacante Alex Matos, que disputava posição com João Pedro. Além disso, Juan Tavares e Fernando Gabriel foram escolhidos para substituírem os lesionados Eltinho e Ricardinho.

A partida entre Paysandu e Itupiranga é a primeira do Papão no Campeonato Paraense 2023. A bola começa a rolar a partir das 20h, no estádio da Curuzu, em Belém.

