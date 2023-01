Com ingressos até 700% mais baratos, amistosos podem causar prejuízo nas contas do Paysandu

O atraso no início do Campeonato Paraense de 2023 pode interferir não somente no desempenho dos atletas, mas também na saúde financeira dos clubes. De acordo com o executivo de futebol do Paysandu, Vandick Lima, caso a competição demore para começar, o Papão terá um prejuízo alto, devido a falta de renda de bilheteira.

"Tudo depende de quando o Campeonato começar. Se recomeçar domingo (29), não muda muito, mas se ficar mais tempo o impacto será grande, não consigo precisar quando. O jogo contra o Bragantino, da estreia, seria em casa, com uma bela renda. Se a gente vencer, o outro jogo na Curuzu também seria de casa cheia. Isso tudo é dinheiro que o clube poderia estar arrecadando, se não fosse a paralisação do estadual", disse Vandick.

Vale lembrar que o Paysandu jogou dois amistosos de pré-temporada, mas em apenas um deles cobrou ingressos. Diante do São Francisco, no domingo (22), a Fiel Bicolor pode comprar bilhetes por R$ 10. Já sócios torcedores tiveram entrada franca na Curuzu.

As entradas cobradas para o amistoso contra o São Francisco, no entanto, são bem menores em comparação aos bilhetes para um jogo oficial. Para a estreia no Parazão, o Bicola estava vendendo ingressos a R$ 40 para o setor de arquibancadas e R$ 80 para as cadeiras, valores 300% e 700% maiores que os cobrados no amistoso.

Com a nova data de início do Campeonato Paraense ainda indefinida, o Paysandu já programa mais um amistoso para o próximo final de semana. Vandick Lima disse que o Papão quer jogar no domingo (29) de qualquer maneira, seja oficialmente ou em jogo-treino.

A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense 2023 será contra o Bragantino, na Curuzu. A partida, no entanto, ainda não tem data para ser realizada, devido a suspensão do torneio, decretada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).