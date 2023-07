Com estreia de goleiro, Paysandu está escalado para visita ao Amazonas

O Paysandu está escalado pelo técnico Hélio dos Anjos para o duelo contra o Amazonas. Para a partida, que começa às 16h, no Estádio Carlos Zamith, pela Série C, o Papão tem como principal novidade a estreia do goleiro Matheus Nogueira.

Como antecipado por O Liberal, Hélio barrou o goleiro Thiago Coelho, que sequer viajou para Manaus (AM). Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.