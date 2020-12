Com 16 gols na temporada, artilheiro do Paysandu visa clássico Re-Pa: 'Totalmente acostumado'

Tendo que lidar com mais um clássico decisivo, o atacante Nicolas, do Paysandu, foi questionado sobre o histórico com bom retrospecto nos clássicos contra o rival, Clube do Remo. De acordo com levantamento, já foram realizados 11 clássicos Re-Pa que Nicolas participou, sendo que ele marcou cinco vezes - observe números e os gols abaixo.

A tendência, portanto, é que Nicolas seja marcado, até de forma individual, pelos defensores azulinos. "Estou totalmente acostumado com isso. Será o meu 13º Re-Pa, se não me engano", disse, cometendo um pequeno equívoco. Será o 12º Re-Pa da sua carreira. O fato é que já há uma quantidade significativa. "É um jogo diferente. Tem as suas peculariedades. Espero estar totalmente preparado", frisou.

A 'pedreira' diante do Remo é mais um caminho em busca do acesso à Série B. Para Nicolas, se obter o acesso, 2020, avaliando os aspectos profissionais, estaria completo. "O acesso seria a realização de um sonho. Mas, teremos jogos difíceis", ressaltou.

Re-Pa

Nicolas marcou contra o Ypiranga o seu sexto gol na Série C de 2020. Desponta como artilheiro bicolor da competição. "Gera confiança para a fase final porque vamos precisar muito", disse. "Clássico é clássico. A semana já começa diferente. É um jogo muito disputado, como tem sido todos que participei. Será um jogo decisivo, forte e intenso".

Confiança

Ele falou sobre o bom momento bicolor. "Temos confiança no elenco que é muito comprometido. Entraremos confiantes. Acredito que a vitória foi importante"

Nível

A boa fase bicolor, que mantém invencibilidade, também foi analisada pelo artilheiro, ampliando para a reta final da Série C. "Acredito que estamos em um bom nível tanto tecnicamente quanto na questão física. Chegamos cientes do que precisa ser feito"

Os gols de Nicolas no clássico Re-Pa

1° - 17/02/2019 - 3x0 - Primeira fase do Parazão 2019

2° - 06/10/2019 - 3x1 - Segundo jogo da semifinal da Copa Verde 2019

3° - 09/02/2020 - 2x1 - Primeira fase do Parazão 2020

4° - 08/03/2020 - 1x1 - Primeira fase do Parazão 2020

5º - 03/10/2020 - 2 x 3 - Primeiro clássico da Série C 2020