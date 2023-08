Chegou o dia! Paysandu e Náutico se reencontram pela primeira vez desde 2019; veja

Paysandu e Náutico se enfrentam domingo, 16h, na Curuzu. Será o primeiro encontro entre as equipes desde a fatídica eliminação bicolor nas quartas de final da Série C do Brasileiro de 2019, quando o time paraense acabou sofrendo um gol nos acréscimos por causa de um erro do árbitro Leandro Pedro Vuaden (ele mesmo admitiu, anos depois, que errou ao marcar um pênalti para o Timbu).

Quatro anos depois, o encontro é importante para as duas equipes, que brigam pela permanência no G8 na reta final da fase classificatória da Série C 2023. O Papão abre a 17ª rodada da Terceirona na oitava posição, com 23 pontos - um a mais que Ypiranga-RS, Confiança, CSA e São Bernardo, que estão na cola do Paysandu. Já o Náutico é o sexto, com 25 e vive uma crise interna entre jogadores e comissão técnica.

Invicto há cinco partidas, o Bicola subiu de produção na Série C. Antes das chegadas do técnico Hélio dos Anjos e de reforços, a equipe brigava contra o rebaixamento. Agora, o Papão está livre da Quartona e tem mais uma chance de se consolidar dentro do G8.

Remanescente

Do elenco bicolor, o único atleta que fez parte da fatídica eliminação para o Náutico, em 2019, é o meia-atacante Vinícius Leite. O jogador, de 29 anos, deixou o Papão em meados de 2020 para se juntar ao Avaí. Entre as disputas das Séries A e B, o jogador foi emprestado no ano passado para o Novorizontino.

Após o fim do vínculo com o Leão Catarinense, Vinícius acertou com o Vila Nova no início da temporada. Sem se destacar no Tigre, Vinícius foi um dos contratados pelo Paysandu ainda em março deste ano. Vinícius tem 21 partidas e três gols pelo Bicola em 2023.

Punição

A Justiça Desportiva julgou incidentes na partida contra o Operário-PR e manteve a pena de torcida reduzida do Paysandu, que poderá contar apenas com mulheres e crianças. O Papão terá que cumprir a pena em dois jogos - contra o Náutico ainda será com público geral. O primeiro jogo da punição será contra o Pouso Alegre. Além disso, o Papão foi multado em R$ 30 mil.

Lance a Lance

Sem restrição de público, a partida entre Paysandu e Náutico terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

Ficha técnica

Paysandu x Náutico

Campeonato Brasileiro da Série C - 17ª rodada

Data: 13/08/2023 (domingo)

Local: Estádio Curuzu

Horário: 16h

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Ricardo Junior de Souza (MG)

Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Paysandu: Matheus Nogueira; Anílson, Wellington Carvalho (Wanderson), Paulão e Eltinho; João Vieira, Geovane e Robinho; Mário Sérgio, Vinícius Leite (Gustavo Custódio) e Nicolas Careca.

Técnico: Hélio dos Anjos.

Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Denilson, Richardson e Rennan Siqueira; Elton, Eduardo e Gabriel Santiago; Berguinho, Paul Villero e Jeam (Ribamar). Técnico: Fernando Marchiori.