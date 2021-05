Chegou o dia! No Souza, Tuna e Paysandu abrem a final do Campeonato Paraense

Vai começar a primeira parte da final do Campeonato Paraense. A Tuna Luso surpreendeu, eliminou o favorito Remo e encontra o Paysandu, atual campeão, neste domingo (16), às 10h, no Estádio Souza, pelo jogo de ida da decisão. O confronto marca a primeira final entre Papão e Águia desde 2002, quando o Bicola levantou a taça.

Jogo 150

Peça importante para o momento defensivo do time do técnico Itamar Schulle, alcança no jogo de hoje uma marca importante. O zagueiro Perema, em sua quinta temporada pelo Paysandu, completa 150 partidas com o Papão. Perema falou sobre o impacto que uma possível conquista pode ter para o Brasileiro da Série C:

"Acredito que sim [motiva], pois a gente entra mais confiante. Conseguindo esse título, entramos com confiança total, ter um início forte. Onde a gente possa pontuar tanto dentro, quanto fora de casa, algo que vai ser primordial para nossa caminhada na Série C", disse o zagueiro.

Candidato a herói mais uma vez

Após o sistema defensivo do Paysandu se acertar e passar sete jogos sem levar gols, o goleiro Victor Souza, foi decisivo na semifinal de outra maneira. O goleiro defendeu a batida de Cabecinha, na disputa de pênaltis contra o Castanhal e ajudou na conquista da vaga. O camisa 1 bicolor aproveitou para deixar bem claro qual o foco da equipe:

"É um momento único e especial que estou vivendo. Infelizmente não consegui chegar no oitavo jogo sem tomar gol. Mas o importante é vencer, ser na luta, na raça. Deus preparou isso. Sou muito feliz, espero seguir trabalhando e dar o tão sonhado título e rumo ao 49", afirmou Victor.

Contra todas as probabilidades...

Ao eliminar o Remo, em pleno Baenão, a Tuna surpreendeu o futebol paraense e deu sequência à ascensão meteórica que o clube vive. Título da Segundinha, vaga na Série D e Copa do Brasil e um lugar na final do Parazão. Segundo o técnico da Águia, Robson Melo, que valorizou o adversário da decisão, a Lusa está no caminho certo para desbancar também o atual campeão:

"O Paysandu é um time de respeito, tem suas qualidades. É outra história. A Tuna só precisa manter seu nível de concentração e aumentar um pouco sua margem e acerto", opinou.

A partida entre Paysandu x Tuna tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de OLiberal.

FICHA TÉCNICA

Tuna Luso x Paysandu - Jogo de ida da final do Parazão

Local: Estádio do Souza – Belém (PA)

Data: 16.05.2021

Horário: 10h

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (FPF)

Auxiliares: Helcio Araujo Neves (FPF) e Marcio Gleidson Correia Dias (FPF)

TUNA: Gabriel; Léo Rosa, Dedé, Renan e Felipe (Alexandre Pinho); Wellington Pará, Arthur e Lukinha; Neto, Fabinho e Paulo Rangel. Técnico: Robson Melo.

PAYSANDU: Victor Souza; Israel, Perema, Yan, Bruno Collaço; Denílson, Paulinho, Ratinho (Jhonnatan); Ari Moura (Robinho), Marlon e Nicolas. Técnico: Itamar Schulle.